【﻿استعلم　الآن】رقم حساب المواطن المجاني عن استحقاق حساب المواطن ووصل شكاواك

ما هو رقم حساب المواطن المجاني؟ ، حيث يعد برنامَج حساب المواطن احد اهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السُّعُودية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وهو إلى ذلك مع اقتراب موعد نزول الدفعة الجديد من دعم حساب المواطن فإن جميع المستفيدين يريدون الاطلاع على نتائجهم أو الاستفسار عن نتائج الأهلية لهذه الدفعة أو غير ذلك من الأمور التي يحتاجها المستفيدون ويريدون التواصل مع القائمين على حساب المواطن.

ومن خلال موقع البديل نعرض لكم رقم حساب المواطن المجاني وغيره من الطرق التي تتواصل بها مع البرنامَج لتقديم شكوى أو استفسار عن أمر ما.

رقم حساب المواطن المجاني

يعمل برنامَج حساب المواطن على تسهيل عميلة التواصل به وبين المستفيدين، حيث يمكن التواصل مع القائمين على البرنامَج في حالة وجود أي شكوى أو استفسار من خلال موقع حساب المواطن أو الرَّقْم المجاني للحاسب أو عبر تويتر ليتم تلبية طلبك فور التواصل، واليك بيان بقنوات التواصل:

موقع حساب المواطن: www.ca.gov.sa.

مركز الاتصال: 19912.

تويتر: @citizen_care.

استحقاق حساب المواطن

يستحق دعم حساب المواطن من وافق الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية، والتي تعمل من خلالها على تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وتحقيق هدف البرنامَج من دعم الفئة الأشد احتياجًا، حيث وضعت عدة شروط ومعايير للاستحقاق الدعم منها التالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ومقيم في المملكة بشكل كامل.

أن يكون مجموع دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى المانع للدعم.

لا يكون لديه أصول ذات قيمة عالية.

أن لا يسكن إحدى دور الإيواء التابعة للحكومة، أو يكون مسجون.

يقدم جميع المستندات اللازمة.

رابط تسجيل حساب المواطن

التسجيل في برنامَج حساب المواطن مازال ممتد، حيث تم تمديد البرنامَج مدة أخرى إلى نهاية 2024، ويمكن التسجيل في البرنامَج عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بإنشاء حساب على موقع حساب المواطن من هنـــا. بعد الدخول ألى الحساب سجل جميع البيانات الشخصية المطلوبة في البرنامَج. أرفق المستندات المطلوبة. اضغط تقديم الطلب. سيتم مراجعة طلبك والتواصل معك من قبل البرنامَج.

بادر بالتسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامَج، كما يمكنك التواصل مع القائمين على البرنامَج من خلال رقم حساب المواطن المجاني الذي بيناه في مقالنا.