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اسعار كروت الشحن 2024 لجميع الشركات بعد الزيادة الجديدة
اسعار كروت الشحن 2024
تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اسعار كروت الشحن 2024، خاصة بعد أن أعلنت شركات المحمول في مصر عن الزيادة الجديد والتي من المقرر أن يتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة، حيث صرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أنه زيادة 10% في اسعار بطاقات الصرافة.
اسعار كروت الشحن 2024
فيما صرح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن سعر الدقيقة لن تتأثر بالزيادة المعلن عنها، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن زيادة سعر الدقيقة ، مؤكداً إلى أن شركة المصرية للاتصالات أعلنت عن زيادة اسعار بطاقات الصرف المتاحة على جميع باقات الانترنت بزيادة تصل إلى حوالي ما يقرب من 15% على كل باقة، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة.
- سعر كارت شحن 2.5 جنيه أصبح 3 جنيه، على أن يباع للعميل بسعر 4 جنيه.
- سعر كارت شحن 5 جنيهات أصبح 6 جنيهات ليصل إلى العميل بسعر 7 جنيهات.
- سعر كارت شحن 7 جنيهات أصبح 8 جنيه ليصل إلى العميل بـ 9 جنيهات.
- أما سعر بطاقة الشحن بـ 9 جنيهات أصبح 10 جنيهات ليصل للعميل بـ 12 جنيه.
- وسعر كارت بطاقة الشحن 13 جنيه أصبح ليصل إلى العميل 17 جنيه.
سعر كارت الشحن مارس 2024
- سعر كارت شحن 30 جنيه أصبح بـ 35 جنيه ليصل للعميل بـ 37 جنيه.
- سعر بطاقة الشحن بقيمة 25 جنيه أصبح بسعر 29 جنيه ليصل للعميل بسعر 31 جنيه.
- كما زادت كروت الشحن من 5 إلى 6 جنيهات .
- شحن 35 جنيه بدلاً من 30 جنيه ويمنح المستهلك 700 دقيقة.
- سعر بطاقة الشحن 13.50 جنيه ليصل للعميل بسعر 17 جنيه.
- وأخيراً سعر بطاقة الشحن أصبح 17 جنيه بدلاً من 15 جنيه ليصل للمستهلك بسعر 19 جنيه.