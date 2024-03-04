بخطوات سهلة وبسيطة.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس 2023 بالزياده 15%

يعتبر برنامج تكافل وكرامة واحد من برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود وذلك بهدف تحسين مستواهم المادي وذلك لتخفيف العبء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويتم صرف معاشهم في أول كل شهر ميلادي، وبدأ يتساءل الكثير من المواطنين المستفيدين من المعاش من جميع محافظات القاهرة عن رابط وطريقة الاستعلام عن المعاش لهذا الشهر، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القادمة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يجب اتباع الخطوات التالية للتعرف والاستعلام عن معاش برنامج تكافل وكرامة الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعية

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي وتسجيل الدخول.

ثم النقر علي خانة برنامج تكافل وكرامة.

ثم إدخال بيانات الأفراد بشكل صحيح ومراجعتها، مثل الاسم والرقم القومي للمستفيد وغيرها.

ثم أنقر الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

ثم النقر علي خانة “استعلام” يتطلب الضغط عليها.

سيتم عرض النتيجة مع قبولها أو رفضها وتوضيح سبب الرفض.

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة

قامت الجهات المختصة بتحديد مجموعة من الضوابط للاستفادة من معاش تكافل وكرامة، وتتضمن هذه الشروط النقاط التالية: