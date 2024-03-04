“الحبيبة فلسطين ”.. الآن نزل تردد قناة طيور الجنة 2024

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الهادفة والترفيه التعليمي، حيث تأسست قناة طيور الجنة في عام 2008 وحققت شهرة واسعة بين الأطفال والأسر في الوطن العربي، حيث تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوى تربوي وتعليمي ممتع ومناسب للأطفال، وتستخدم القناة الأناشيد والألعاب والقصص لتعليم الأطفال المفاهيم الأساسية مثل الحروف والأرقام والألوان، وتعزز قيم التعاون والصداقة والأخلاق الحميدة، كما أن قناة طيور الجنة تعتبر وجهة مفضلة للعائلات والأطفال في العالم العربي، حيث تساهم في تنمية قدرات الأطفال وتعزز محبتهم للتعلم والاكتشاف.

تعرف على تردد قناة طيور الجنة لعام 2024

تردد قناة طيور الجنة كالتالي:

– على النايل سات: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

أهم البرامج المميزة التي تقدمها قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تقدم العديد من البرامج المميزة، ومن بين البرامج الرئيسية التي تقدمها القناة:

– “أناشيد الحروف”: سلسلة من الأناشيد المبتكرة التي تساعد الأطفال في تعلم الحروف الهجائية بطريقة مشوقة وممتعة.

– “أناشيد الأرقام”: برنامج مسلي يستخدم الأناشيد لتسهيل تعلم الأطفال الأرقام بطريقة تفاعلية ومبتكرة.

– “أناشيد الألوان”: سلسلة من الأغاني الملونة التي تساعد الأطفال على التعرف على الألوان بشكل ممتع وشيق.

– “أبطال التايتنز”: سلسلة مثيرة تجمع بين المغامرة والتعلم، حيث يواجه أبطالها التحديات ويقدمون قيمًا تربوية هامة.

– “حكايات ما أحلاها”: برنامج يقدم قصصًا رائعة تستند إلى القيم والأخلاق، وهو مصمم لتحفيز الخيال وتعزيز الفهم الأخلاقي.

– “قصص الأنبياء”: سلسلة تروي قصص الأنبياء بشكل مشوق، مما يساعد في تعزيز التوجيه والقيم الدينية.

– “مرح وفرفش”: برنامج مليء بالضحك والمرح، يقدم فقرات فكاهية تسعد الأطفال وتجعلهم يستمتعون بوقتهم.

– “بي باتل برست”: سلسلة ترفيهية تجمع بين التحدي والمتعة، حيث يشارك الأطفال في فعاليات مثيرة ومسلية.

– “عائلة عمر”: برنامج يرصد مغامرات عائلة عمر بأسلوب خفيف ومسلي، مما يوفر تجربة ترفيهية

تعد قناة طيور الجنة بيئة آمنة ومحمية للأطفال، حيث يتم اختيار المحتوى بعناية لضمان أنه مناسب ومفيد للفئة العمرية المستهدفة، كما تحرص القناة على توفير تجربة تلفزيونية متوازنة تجمع بين الترفيه والتعلم.