هتروحوا بدري.. وزارة التربية والتعليم تحدد مواعيد المدارس في شهر رمضان 2024 لجميع المدارس الحكومية والجامعات

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد المدارس في شهر رمضان 2024، وهل هناك تقليل في ساعات الدراسة والحصص الدراسية وتغيير سياسة الغياب أم لا؟، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي من المتوقع أن يبدأ في 11 مارس القادم، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الزمني المحدد للدراسة خلال هذا الشهر، سنقدم لكم مواعيد بدء وانتهاء الدراسة في رمضان 2024.

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2024

في ضوء بحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد المدارس في شهر رمضان 2024، كانت مصادر من وزارة التربية والتعليم قد ردت علي الشائعات التي يتداولها البعض على منصات التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى قرار من الوزارة برفع الغياب، حيث نفت كل هذه الشائعات، بل وأكدت علي ضرورة أن يقوم الطلاب بتسجيل الغياب والحضور بشكل يومي خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وذلك وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وكشفت المصادر خلال تصريحات خاصة أن المواعيد في شهر رمضان تعود إلى الإدارات والمديريات التعليمية وليس الوزارة، وأكدت المصادر أن تعديل مواعيد اليوم الدراسي خلال رمضان يقع على عاتق الإدارات التعليمية والمديريات، حيث يتم تحديد هذه المواعيد وفقا لظروف كل مدرسة والجداول الدراسية في كل إدارة تعليمية.

كما تم التأكيد أن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي حتى الآن بمواعيد جديدة لليوم الدراسي في شهر رمضان، وأن اليوم الدراسي يبدأ حاليا في 7.00 صباحا بطابور الصباح وينتهي بعد الظهر إذا كانت المدرسة فترتين، أما إذا كانت فترة واحدة فينتهي اليوم الدراسي في الواحدة والنصف.

جدول الدراسة في شهر رمضان 2024

حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جداول الدراسة في شهر رمضان المبارك 2024، يتضمن ما يلي: