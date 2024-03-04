“احصل على 12000 دينار” التسجيل في منحة المعاقين الجزائر 2024 بعد الزيادة الأخيرة عبر minha.anem.dz

تطلق الجزائر أحد مبادراتها في التسجيل في منحة المعاقين الجزائر 2024 الأكثر أهمية نتيجة لما تعانيه تلك الفئة من صعوبات في الحياة المعيشية والصحية والاجتماعية، وتأتي هذه المنحة بهدف توفير حياة كريمة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكين هؤلاء من المشاركة في الحياة الاجتماعية والمعيشية، كما أعلنت أيضًا الحكومة الجزائرية عن الشروط اللازمة للتسجيل مع توضيح الفئات المستحقة لتلك المنحة، وهذا كل ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة من هذا المقال.

التسجيل في منحة المعاقين الجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية بطرح رابط وخطوات التسجيل في منحة المعاقين الجزائر 2024 عبر منصتها الرسمية بشكل إلكتروني مما يُمكن الراغبين في التسجيل بشكل سلس وأكثر سهولة، والجدير بالذكر أن تلك المنحة ساهمت في تغير شكل الحياة لدى المعاقين لتمكنهم من الاستفادة بخدمات المنحة التي وفرتها الحكومة، وتتمثل خطوات التسجيل في الآتي:-

أولًا عليك تسجيل الدخول عبر موقع الوكالة الوطنية .

. بتحديد خيار قسم منحة المعاقين.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق، وإرفاق المستندات اللازمة.

اضغط على خانة تسجيل.

شروط الحصول على منحة المعاقين الجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بالإعلان عن شروط التسجيل في منحة المعاقين الجزائر 2024 للمواطنين المستهدفين في جميع الولايات الجزائرية، وتتمثل الشروط في الآتي:-

الجنسية الجزائرية والإقامة الدائمة في الجزائر شرط أساسي للحصول على المنحة. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. تقديم المستندات المطلوبة. أن لا يزيد قيمة الراتب الشهري له عن الحد المعلن.

الفئات المستحقة لمنحة المعاقين الجزائر 2024

تم الإعلان أيضاً عن الفئات المسموح لها بـ التسجيل في منحة المعاقين الجزائر 2024 والاستفادة من الدعم المالي المقدم لهم والذي يقدر بمبلغ 12000 ألف دينار جزائري بعد الزيادة الأخيرة، حيث تتمثل الفئات في:-