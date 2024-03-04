“لولو رجعت يولاد”.. تردد قناة وناسه الجديد بجودة مرتفعة 2024.. نزلها وفرح الاولاد..!!

تعتبر قنوات الأطفال وسيلة ترفيهية أساسية تسهم في تنمية الأطفال وتفاعلهم مع محيطهم، ومن بين هذه القنوات المميزة التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز هي قناة وناسه للأطفال الجديدة، حيث تأتي إطلاق هذه القناة كجزء من استراتيجية متميزة لتوفير تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، تهدف القناة إلى تعزيز القيم الإيجابية وتعزيز عملية التعلم التفاعلية بطريقة ممتعة ومفيدة.

تردد قناة وناسه الجديد

تتميز قناة وناسه بمجموعة متنوعة من البرامج والعروض التي تلبي احتياجات الأطفال من جميع الأعمار، من برامج تعليمية تفاعلية إلى رسوم متحركة مسلية وأفلام رسوم متحركة محبوبة، تقدم القناة محتوى مميز يناسب جميع الأذواق، إضافة إلى ذلك، تحظى قناة وناسه بفريق عمل محترف وموهوب يعمل بكل جد واهتمام على تقديم أفضل المحتويات للأطفال، وبتقنيات عالية الجودة ومواد تعليمية متميزة، تضمن القناة تقديم تجربة تعلم ممتعة ومفيدة للصغار، واليكم تردد قناة وناسه

القمر الصناعي للقناة هو: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات القناة