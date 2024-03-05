تسمح بالدردشة مع Signal أو Telegram| ميزة جديدة يضيفها واتساب قريبا خليك أول حد يعرف تفاصيلها

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة صور مسربة لميزه جديدة من المقرر أن تتم إضافتها لتطبيق المراسلات الأكثر شهرة واستخداما على الإطلاق تطبيق واتساب، ونجد أن هذه الميزة سوف تسمح لمستخدمي تطبيق واتساب، من كل دول العالم بتجربة مراسلات من الطرف الثالث، وبناء عليه نجد أن المهتمين بالتقنية ومحبي تطبيق الواتساب لديهم رغبة في معرفة مزيد من التفاصيل عن تلك الميزة لذلك تابعوا معنا هذا التقرير.

ميزة جديدة من واتساب للدردشة مع تطبيقات خارجية

نجد أن الميزة الجديدة من تطبيق واتساب سوف تسمح لمستخدمي التطبيق بالقيام بالدردشة مع أطراف خارجية وهذا مع تطبيقات مختلفة مشابهة مثل لتطبيق واتساب، حيث قد ظهرت صورة قد أوضحت الشكل الذي سوف تكون عليه واجهة تطبيق واتساب بعد التحديث وكانت هذه الصور مسربة من تقرير قامت به WABetaInfo.

وقد كان ذلك عبر لقطة شاشة تبين من خلالها أنه خلال إصدار واتساب الجديد سوف يمكن مستخدميه من قابلية الدردشة مع تطبيقات المراسلة المختلفة مثل Signal أو Telegram، على إن يكون ذلك مباشرة تماما دون الحاجة إلى تثبيت هذه التطبيقات، مما يعطي مستخدمي تطبيق واتساب مرونة وأريحية في استخدام هذه الميزة من خلال رفع القيود المتعلقة بالمنصة، حيث قد ظهرت الصورة المسربة تحمل جملة ترجمتها محادثات الطرف الثالث وكان شكل الشاشة كأنها شاشة اشتراك، وبها زر تفعيل تلك الميزة.

تحذيرات واتساب من ميزة المراسلة المحادثات الخارجية

على جانب آخر قال مدير هندسة واتساب، ديك بروير إن هناك بعض التعديلات سوف يتم توجيهها لمستخدمي تطبيق واتساب قبل تفعيل هذه الميزة.