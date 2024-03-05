مظلتي” الان أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024  فى العراق عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية 

رابط أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية في العراق الدفعة الأخيرة لعام 2024، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن اقتراب ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة في الفترة المقبلة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما أعلنت الوزارة أيضًا عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين في الدفعة الأخيرة عن طريق الوصول إلى المنصة الإلكترونية “مظلتي” و من خلال رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة، تستطيع الحصول على الأسماء المستفيدة بكل سهولة ويسر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية، والتى تتضمن ما يلي:

1. يكون المتقدم من حملة الجنسية العراقية ويعيش في العراق.

2. ألا يستفيد المتقدم من أي معاشات تأمين اجتماعي.

3. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 16 و60 عامًا، سواء كان رجلاً أو امرأة.

4. يجب ألا يكون المتقدم يشغل وظيفة حكومية ليكون مستحقًا للدعم الاجتماعي.

5. يمكن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصلوا على الرعاية الاجتماعية.

6. يتم قبول النساء الأرامل أو المطلقات في الرعاية الاجتماعية بشرط أن يكون لديهن حضانة أطفالهن.

7. يجب ألا يكون المتقدم يمتلك أي سجلات تجارية للحصول على الدعم.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

2. ابحث عن قائمة الخدمات المقدمة أو البرامج الاجتماعية.

3. أدخل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الهوية الوطنية أو الاسم الكامل، حسب ما يطلبه النموذج.

4. انقر على زر “البحث” أو “استعلام” لتقديم النموذج والبحث في قاعدة البيانات.

5. بعد ذلك، يجب أن يتم عرض النتائج التي قد تشمل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.