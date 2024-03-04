بعد الزيادة الجديدة وزارة البترول تعلن.. أسعار البنزين اليوم الاثنين 4 مارس 2024

أسعار البنزين اليوم، في الساعات الأخيرة، شهدنا زيادة في عمليات البحث من قبل سائقي السيارات حول أسعار الوقود اليوم، يعتبر البنزين من الجوانب الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين، وفقًا لقرار لجنة التسعير الآلي الأخير، ارتفعت الأسعار بنسبة 14% دون تغيير، من المقرر أن تجتمع اللجنة في مارس 2024 لدراسة ومراجعة أسعار البنزين اليوم في مصر سنقوم في هذا المقال بتوفير جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع، تابعونا للمزيد من المعلومات.

سعر لتر البنزين

يثير استفسار كثير من المواطنين وسائقي السيارات حول تكلفة البنزين، إذ يعد البنزين من السلع البترولية الحيوية لأصحاب السيارات، من المتوقع أن تقوم لجنة التسعير الآلي بفحص وتقييم أسعار البنزين في مصر في مارس 2024، ورغم توقعات الخبراء والمعنيين بعدم تجاوز الزيادات المحتملة 10%، يظل تحديد أسعار الوقود شهريًا مسؤولية وزارة الطاقة والبنية التحتية، مع إضافة تكاليف التشغيل بناءً على متوسط سعر النفط العالمي، فيما يتعلق بأسعار البنزين اليوم في مصر، يظهر الوضع كالتالي:

سعر لتر بنزين 80 يبلغ حوالي 10 جنيهات.

سعر لتر بنزين 92 يبلغ حوالي 11.5 جنيه.

سعر لتر البنزين 95 يبلغ حوالي 12.5 جنيه.

سعر لتر السولار يبلغ حوالي 7.25 جنيهات.

سعر لتر الكيروسين يبلغ حوالي 8.25 جنيه.

يتراوح سعر إسطوانة البوتاجاز حوالي 70 ج.

توقعات أسعار البنزين

مع التوقعات بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10%، إليك السيناريو المتوقع إذا تم تنفيذ هذه الزيادة: