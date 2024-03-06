“سجل وخد 1000 جنيه”.. الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024 عبر وزارة القوى العاملة

أعلنت الجهات المختصة عن موعد الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024، وذلك بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية السابقة لعيد العمال بصرف منحة خاصة واستثنائية يكون قدرها 1000 جنيه من أجل العمالة الغير منتظمة كذلك حتى يتم دعمهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ويتم تلبية كافة احتياجاتهم الشخصية والأساسية ولذلك زاد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صرف تلك المنحة وهل هي ثابتة أم لا.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين حتى يتم الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة وتلك الشروط هي تتمثل في الآتي:

أن يكون الشخص المقدم على منحة العمالة الغير منتظمة هو من أصول مصرية الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم من المقيمين داخل أراضي جمهورية مصر العربية.

أن يكون المتقدم لم يتم التسجيل له من قبل في سوق العمل أو في التأمينات الاجتماعية.

ليس لدي أي سجلات تجارية باسمه.

أن يكون المتقدم ليس لديه أي عقارات ممتلكة باسمه.

الحد الأدنى للمتقدم هو 20 سنة والحد الأقصى و55 سنة.

ألا يكون لدي أحد الوظائف في الجهات الحكومية.

أن يكون المتقدم ليس لديه أي دخل شهري ثابت.

من هم الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024

قد تم تحديد مجموعة معينة من الفئات التي تستحق الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة والتي تتمثل فيما يأتي:

عمال الترحيل وصغار المشتغلين.

العاملون في المناحل.

أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمال.

العمال في مشروعات تربية الماشية.

العمال المؤقتون في الزراعة.

خدم المنازل.

ما هي طريقة تسجيل البيانات في منحة العمالة الغير منتظمة1000 جنيه

أصبح الآن من الممكن تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة بيانات العمالة الغير منتظمة عن طريق الهاتف المحمول وذلك عن طريق اتباع خطوات بسيطة وسهلة وهي كالآتي: