احجز وحدتك الان.. رابط حجز شقق الإسكان المتميز التكميلي 2024 والشروط المطلوبة للتقديم عبر صندوق الاسكان الاجتماعى

تعتبر شقق الإسكان من أهم المشاريع العمرانية التي يسعى إلى التقديم عليها العديد من المواطنين، ويتم التساؤل على طريقة حجز شقق الإسكان المتميز التكميلي 2024 التي تعتبر من أهم المشروعات التي حرصت وزارة الإسكان على طرحها في الفترة الأخيرة، وقد تم التأكيد بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافة المتقدمين للموافقة على الحجز سيتم توضيح كافة التفاصيل في السطور التالية.

حجز شقق الإسكان المتميز التكميلي 2024

أعلنت وزارة الإسكان أنه تم البدء في استقبال طلبات حجز شقق الإسكان المتميز التكميلي 2024 في مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويعتبر إعلان تكميلي لإعلان جنة مصر التي تم طرحه في نهاية 2023، وأكدت الوزارة بأن عدد الوحدات السكنية 480 وحدة فقط، وقد تم التأكيد بأنها بمساحات مختلفة تتراوح بين 100 متر و150 متر، وأوضحت أيضاً بأنه يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير اضغط هنا.

شروط التقديم على شقق الاسكان المتميز

بعد أن أعلنت وزارة الإسكان على بدء استقبال طلبات الحجز التكميلي لشقق الإسكان المتميز من الضروري التعرف على الشروط الأساسية في الحجز، وهي كالتالي: