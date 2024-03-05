لمحبي ما وراء الطبيعة.. أضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 National Geographic لمتابعة مجموعة ممتازة البرامج والأفلام الوثائقية
حظيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على شهرة كبيرة جدا في مختلف أنحاء الوطن العربي ونجد أن هذه القناة لها نسب مشاهدة مرتفعة من قبل الأشخاص المهتمين بمعرفة الأمور المتعلقة بالطبيعة وعالم الحيوانات البحار، وتهتم قناة ناشيونال جيوغرافيك بنشر إنجازات العلماء و مستكشفي الطبيعة على شاشتها، والأكثر بحثا عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هم تلك الأفراد المهتمين بمتابعة الأفلام الوثائقية، ونجد أن القناة تتميز يتنوع محتواها ما بين الجانب التثقيفي الوثائقي وبرامج أخرى معرفية، ومن خلال موقع البديل وفي هذا الموضوع نذكر لكم تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد تابعونا للتفاصيل.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024
لمتابعة لا حصر لها من البرامج والأفلام الوثائقية المتعلقة بمحتوى مقدم عن علوم الطبيعة وما وراء البحار، يمكن أن يتم هذا بكل سهولة من خلال مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك التي تقدم محتواها مدبلج باللغة العربية، وقد جاء التردد على النحو التالي:
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات
- التردد: 11226.
- معامل التصحيح: 3/4.
- معدل الترميز: أفقي H.
- معدل الاستقطاب: 30000
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات
- التردد: 11804.
- معدل الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .
- معدل الترميز: 27500.
برامج قناة ناشونال جيوجرافيك
- برنامج وحدة إنقاذ السيارات.
- برنامج وقائع وأحداث.
- برنامج سوبر كارز.
- برنامج الجزيرة المتمردة.
- برنامج كم تساوي قطع سيارتك.
- برنامج هياكل عملاقة.
- برنامج الحياة البرية.
- برنامج العيش الحر.
- برنامج أساليب البقاء .
- برنامج كوكب الأرض.
- برنامج عيشة خطيرة.
- برنامج رحلة إلى عقول الحيوانات.
- برنامج أسرار الكون.
- برنامج الحضارات المفقودة.
- برنامج رحلة عبر الزمن.
- برنامج أسرار الحضارات القديمة.