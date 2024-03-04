ابنك هيبطل زن.. تردد قناة طيور الجنة 2024 وطريقة استقبال القناة على الرسيفر

مع تطوّر محركات البحث، يُشعر الباحثون بزيادة في استفساراتهم حول تردد قناة طيور الجنة لعام 2024، تأسست هذه القناة المميزة للأطفال في 2009، وتُقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، تبرز جهود القناة في تعزيز روح التعاون ومفاهيم الحب الأسري من خلال الأناشيد والبرامج الكرتونية، يُعتبر التركيز على قيم العائلة، مثل حب الأم والترابط الأسري وروح الأخوة، أحد مظاهر الجاذبية التي تلفت انتباه الأطفال، حيث يندمجون بفعالية مع المحتوى ويعملون على تذوقه.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تُعد قناة طيور الجنة بيبي من بين القنوات الرائدة التي تسعى إلى زرع القيم وتعزيز الوعي ونشر ثقافة الفضيلة بين الأطفال، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج المميزة، تعتبر هذه القناة الخيار الأمثل للأسر العربية والمسلمة، حيث تقوم بتقديم محتوى ممتع وتربوي يساهم في تنمية الأطفال، لاستقبال قناة طيور الجنة بيبي، يمكن لأولياء الأمور ضبط الترددات على الأقمار الصناعية التالية:

1.نايل سات:

اسم القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

2.عرب سات:

التردد: 11396

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

3. عرب سات:

التردد: 11073

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: SD

4. سهيل سات:

اسم القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/5

الجودة: HD

باستخدام هذه الترددات، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى قناة طيور الجنة بيبي والاستفادة من البرامج الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال.

طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة على جهاز الريسيفر

أولياء الأمور يسعون دائمًا إلى العثور على قنوات أطفال تعليمية متميزة تسهم في تطوير أبنائهم بعيدًا عن المحتوى الضار، وفي هذا السياق، تُعَدُّ قناة طيور الجنة بيبي واحدة من القنوات الآمنة، حيث تقدم محتوى هادف وترفيهي يُساهم في نمو مهارات الأطفال وتشكيل شخصياتهم، لاستقبال قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الريسيفر بشكل صحيح، يمكنك اتباع الخطوات التالية: