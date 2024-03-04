“الفرحه يعني طيور الجنه” تردد قناة طيور الجنه بجودة عالية 2024.. فرح ولادك بيها..!!

قناة طيور الجنة هي إحدى القنوات التلفزيونية التي تستهدف الأطفال في الوطن العربي، وتعتبر واحدة من أكثر القنوات شهرة وانتشارا بين الأطفال وأولياء الأمور تأسست القناة في العام 2008 في لبنان، وسرعان ما انتشرت شعبيتها في مختلف أنحاء العالم العربي، تميزت قناة طيور الجنة ببرامجها الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال في مختلف الفئات العمرية، حيث تقدم محتوى متنوعا يجمع بين الأغاني والألعاب والمسابقات والأناشيد الدينية والقصص الهادفة، تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي ممتع وفي نفس الوقت تثقيفي يساهم في تطوير مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم وسلوكياتهم الإيجابية.

تردد قناة طيور الجنه

يمكن للاسرة العربية الآن الاستمتاع ببرامج قناة طيور الجنة وتشجيع أطفالهن، من سن عامين حتى أربعة عشر عامًا، على متابعة المحتوى المتنوع الذي يبث بشكل مستمر دون انقطاع أو إعلانات مزعجة تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج لتجنب الشعور بالملل وضمان تجربة ممتعة للمشاهدين للاستقبال السليم للقناة، يرجى استخدام التردد التالي

التردد : 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنه

من بين البرامج الشهيرة على قناة طيور الجنة، برنامج طيور الجنة الذي يقدمه مجموعة من الأطفال الموهوبين في الغناء والرقص، إلى جانب برامج تعليمية مثل أحرف وأصوات، التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأصوات بطريقة مسلية، بفضل محتواها المتميز وجهودها في تقديم برامج ذات جودة عالية، استطاعت قناة طيور الجنة أن تكسب ثقة العائلات وتحظى بشعبية كبيرة، مما جعلها واحدة من القنوات الرائدة في عالم التلفزيون العربي الموجه للأطفال.