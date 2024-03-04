بمناسبة شهر رمضان ما هي مواعيد عمل المخابز البلدية في الشهر الكريم

بمناسبة حلول شهر رمضان أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توجيهات لضمان سير العمل بسلاسة في المخابز البلدية، ونقاط توزيع السلع التموينية، والأنشطة التجارية الأخرى وتشمل هذه التوجيهات إنشاء غرف عمليات مركزية في كل مديرية تموين، وغرف فرعية في الإدارات التموينية الفرعية gمتابعة استقرار الحالة التموينية في جميع أنحاء المحافظة استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالسلع الغذائية والتموينية.

مواعيد عمل المخابز البلدية

نظمّت وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز البلدية وكذلك نقاط توزيع السلع التموينية خلال شهر رمضان الكريك، حيث وضح المتحدث الرسمي أحمد كمال – معاون وزير التموين والتجارة الداخلية هذه التوجيهات كالتالي:

السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً.

استثناء بعض المخابز للعمل حتى الساعة 9 مساءً بناءً على خطة المديرية وطلبات المخابز.

تنظيم مواعيد عمل المخابز بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم في جميع المناطق.

تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية للتأكد من:استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية.

مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

كما تضمنت التوجيهات متابعة استقرار الحالة التموينية في جميع أنحاء المحافظة وتكثيف الرقابة على جميع منافذ البيع، بما في ذلك:الأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة كما تقرر ايضا ان تكوت الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة حلول شهر رمضان المبارك.