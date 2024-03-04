نزليها وفرحي العيال.. تردد قناة توم وجيري بجودة مرتفعة 2024.. ابسط ولادك بيها يلا.!!

قناة توم وجيري هي قناة تلفزيونية مخصصة لعرض مسلسل الرسوم المتحركة الشهير توم وجيري، الذي يعتبر من أبرز وأشهر المسلسلات الكرتونية على مر العصور، تم إنشاء شخصيات توم القط وجيري الفأر في عام 1940 من قبل مبدع الرسوم المتحركة الأمريكي وليام هانا وجوزيف باربيرا، ويتميز المسلسل بقصصه البسيطة والمضحكة التي تدور حول مغامرات توم وجيري، حيث يقوم توم بمحاولات متكررة للقبض على جيري وتحقيق هدفه في أكله، بينما يستخدم جيري ذكائه ومرونته للهروب من مخططات توم وغالبا ما ينجح في تحقيق ذلك، يتميز المسلسل بتنوع شخصياته وبساطته الفكرية والتواصل اللامنطقي بين توم وجيري، مما يجعله محبوبا لكل الأعمار.

تردد قناة توم وجيري

تمتلك قناة توم وجيري مكانة خاصة في عالم الرسوم المتحركة، حيث تعرض حلقات المسلسل بشكل متكرر وتوفر للمشاهدين فرصة مشاهدة مغامرات توم وجيري في أي وقت من اليوم، تعتبر هذه القناة وجهة مفضلة لعشاق المسلسل، سواء كانوا أطفالا أو كبارا، وتساهم في إحياء ذكريات الطفولة للجيل الحالي والسابق، واليكم تردد القناة

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة قناة: SD.

مميزات قناة توم وجيري