لينك pdf تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لدى منصة مظلتي
لينك pdf تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لدى منصة مظلتي
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق أتاحت خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي أو عن طريق منصة مظلتي بالعراق حيث يمكن الاستعانة بتلك الموقع للتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في حالة ظهورها وكما يمكن تحميل جميع الكشوفات للتعرف على الأسم المراد البحث عنه للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء لدى وزارة العمل العراقية.
تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024
وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية ولكن للعلم يتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بعد تطبيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل العراقية لذلك سوف نوضح لكم الطريقة بالخطوات للاستعلام على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق.
رابط استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق
- عليكم الدخول إلى منصة مظلتي بالعراق.
- ثم بعد ذلك عليك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية.
- بعد ذلك عليك الضغط على زر تعبئة نموذج الطلب.
- وكتابة اسم المستعلم وتحديد المحافظة وتحديد الوجبة السابعة عند ظهورها.
- الضغط على طلب الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة.
- يمكن بعدها تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
- ثم قم بالبحث عن الأسم بالكامل المراد الاستعلام عنه في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية.