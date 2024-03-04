“سلي نفسك والعيال ” تردد قناة DMC بجودة مرتفعة 2024.. حملها الان..!!

قناة DMC هي قناة تلفزيونية مصرية تأسست في عام 2012 كجزء من مؤسسة الإعلام العام المصرية، تعتبر DMC واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في مصر والعالم العربي، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأعراض التلفزيونية في مختلف المجالات مثل الأخبار، البرامج الثقافية، البرامج الرياضية، البرامج الترفيهية، والبرامج الدينية، تتميز قناة DMC بتقديم برامج عالية الجودة ومتنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع.

تردد قناة DMC

بجانب البرامج التلفزيونية، تقدم قناة DMC موقعا إلكترونيا وتطبيقا متميزين يوفران للمشاهدين إمكانية متابعة الأخبار والبرامج عبر الإنترنت والهواتف الذكية، كما تستخدم القناة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال للتفاعل مع جمهورها وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، بفضل توجهها الحديث وتطورها المستمر، تعتبر قناة DMC واحدة من الوجهات الرئيسية للمشاهدين في العالم العربي الذين يبحثون عن محتوى تلفزيوني متميز ومتنوع يلبي اهتماماتهم ويواكب التطورات الحديثة في العالم، لذلك سوف نقدم لكم تردد قناة dmc

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

مميزات قناة dmc