حملها حالاً.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الأخيرة عمـوم المحافظات

تبرز أحاديث رواد التواصل الاجتماعي بشأن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الأخيرة من خلال التداول الذي حقق انتشار بشكل كبير، وذلك يعود إلى رغبة المواطنين في معرفة آخر تحديثات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالدفعة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر ان هذا الدعم يستهدف فئات الاسر الأكثر احتياجًا من تقديم المعونات والإعانات المالية لتحسين الظروف المعيشية وعلى هذا المنوال قد أصدرت الجهة المعنية عن موعد صرف الوجبة الأخيرة، ويمكنك الاستطلاع على تحديثات هذا الأمر.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

ساعات قليلة وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الأخيرة لجميع المحافظات للرجال والنساء، حيث تأخر الإعلان عن أسماء الدفعة السابعة وذلك حيث تقوم الوزارة بمراجعة قوائم المتقدمين للحصول على هذه الوجبة ومن ثم ستقوم وزارة المالية بتخصيص جزء من الميزانية لهذه الوجبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث تسعى الوزارة إلى صرف هذه الدفعة قبل رمضان، وإليكم خطوات استخراج كشوفات هذه الوجبة على النحو الآتي:-

أولًا: قم بالدخول مباشرة إلى منصة مظلتي .

. اختر من القائمة قسم خدمات الرعاية الاجتماعية.

بالضغط على أيقونة الاستعلام عن اسماء المشمولين الدفعة الأخيرة.

بتحديد نوعية الوجبة المراد الاستبيان عنها والمحافظة.

انقر على خانة تنزيل.

وبتلك الطريقة تتمكن معرفة اسمك من خلال الملف الذي قمت بتحميله.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

بعد ما شهدنا تداول واسع بشأن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق في جميع المحافظات، الأمر الذي يجعلنا نتطرق للشروط الواجب استيفائها لتتمكن من الاستفادة من خدمات وبرامج الرعاية المدعمة، فهذا الأمر ظل يأخذ حيز كبير تفكير المواطنين إلى هذه اللحظة، حيث أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط كالآتي:-