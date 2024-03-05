من البيت.. موقع إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عبر بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد digital.gov.eg

يعتبر التموين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية لبعض المواطنين الحاصلين على البطاقة التموينية، وقد أعلنت وزارة التموين على بدء إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 ومن وقتها يتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في إضافة المواليد وخطوات الإضافة، وقد ردت وزارة التموين بالتفاصيل الكاملة، وقد أوضحت أيضاً بأن هناك بعض الفئات التي لها الاحقية في إضافة المواليد.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أعلنت وزارة التموين المصرية بأنه يتم العمل على إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 حتى يتمكن من إيصال الدعم لأكبر عدد من المستفيدين وقد تم توضيح أنه يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على الرابط .

اختيار تسجيل جديد، ويتم تسجيل البيانات الخاصة بصاحب البطاقة التي يطلبها الموقع.

تسجيل رقم البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وتسجيل اسم الوالد صاحب البطاقة.

اختيار إضافة المواليد من الشاشة الموضحة أمامك، بعدها يتم تسجيل بيانات الطفل.

بعد الانتهاء من تسجيل اسم الطفل، واسم الوالد، وصلة القرابة، يتم الضغط على اضافة.

تعمل المنصة على مراجعة كافة الطلبات المقدمة والموافقة على الطلب.

ما هي شروط إضافة المواليد 2024

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة التي يتم اتباعها لاضافة المواليد يتساءل البعض على شروط الاضافة، وهي كالتالي: