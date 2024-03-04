الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق 2024 وشروط التقديم من خلال موقع حكومة المواطن

أسماء نقل النفوس في العراق، تسعى الحكومة العراقية بشكل دائم لتوفير الوقت والجهد على جميع المواطنين بدولة العراق، ولذلك فهي قامت بتوفير خدمة نقل النفوس بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مؤسسات حكومية وبالتالي استطاعت أن تتجنب عمليات الازدحام الشديدة التي تحدث عند المؤسسات الحكومية، ونظرًا لأهمية الأمر سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بأسماء نقل النفوس.

أسماء نقل النفوس في العراق

‏يمكن لجميع الأشخاص العراقيين أن يقوموا بالتعرف على أسماء نقل النفوس من خلال الموقع الإلكتروني الذي وفرته وزارة الداخلية في العراق وذلك حرصًا علي توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين وكذلك لأن هذه المعلومات هامة جدًا للمواطنين وخصوصًا في عام 2024.

‏كيف يتم الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق

‏الكثير من المواطنين العراقيين يتسائلون عن أسماء الأشخاص المقبولين في نقل النفوس وتم توضيح من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالعراق كافة التفاصيل والخطوات التي يمكن من خلالها معرفة قوائم الأسماء، وتكون الخطوات كالتالي:

‏الدخول على الموقع الإلكتروني الخاصة بالحكومة العراقية والمعروف ببوابة المواطن.

‏من القائمة الرئيسية يتم اختيار خدمات النفوس.

‏ثم بعد ذلك يتم اختيار الايقونة الخاصة بالوجبة المراد التقديم فيها.

ادخال جميع البيانات المطلوبة والمتعلقة بالشخص المتقدم في المكان الصحيح ومراجعتها.

‏يجب أن تكون البيانات التي تم إدخالها متطابقة مع المعلومات المعروفة لدى الجهات الرسمية.

‏الدخول على ايقونة استخراج الكشوفات.

‏بعد ذلك يتم تحديد المحافظة حتى تتمكن من الاستعلام عن الاسم المطلوب.

ويمكنك أن تقوم بعملية تحميل خاصة بالقوائم بسهولة كبيرة على الجهاز الخاص بك.

‏شروط التقديم في نقل النفوس

‏تم وضع مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر في الشخص المتقدم، وهي: