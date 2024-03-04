رسميا الان.. تحديد موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 في مسابقة 18 ألف معلم

تعتبر مسابقة التربية والتعليم من أهم مسابقات التعيين الحكومي التي تم القيام بها على مدار السنوات الماضية، ويتساءل البعض على موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 كما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافه المتقدمين ليتم الموافقة علي طلب التعيين في وظائف المسابقة، سيتم توضيح كافة التفاصيل في السطور التالية.

موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلن جهاز التنظيم والإدارة المصرية على موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 ومن وقتها يتساءل الكثيرين علي المواعيد الصحيحة، وقد تم الرد بأنه سيتم البدء في أداء الاختبارات بداية من يوم الرابع لشهر مارس إلى يوم التاسع من شهر مارس، وقد تم تحديد بعض المحافظات التي يتم إجراء الاختبارات بها وهي البحر الأحمر، وجنوب وشمال سيناء، قنا، وأسوان، وأيضاً محافظة مطروح، والأقصر والوادي الجديد، وأوضحت وزارة التربية والتعليم بأن هذه الاختبارات تكون وظيفة مساعد معلم، ومن الضروري على المتقدم اجتياز الاختبار والفترة التدريبية التي اوضحتها الحكومة ليتم الموافقة على طلب الانضمام.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024

بعد التعرف على المواعيد التي يتم أداء الاختبارات بها، يتساءل البعض على الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافه المتقدمين، ليتم الموافقة على طلب التقديم، وتتلخص هذه الشروط في الآتي: