رسميا الان.. تحديد موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 في مسابقة 18 ألف معلم
تعتبر مسابقة التربية والتعليم من أهم مسابقات التعيين الحكومي التي تم القيام بها على مدار السنوات الماضية، ويتساءل البعض على موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 كما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافه المتقدمين ليتم الموافقة علي طلب التعيين في وظائف المسابقة، سيتم توضيح كافة التفاصيل في السطور التالية.
موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024
أعلن جهاز التنظيم والإدارة المصرية على موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 ومن وقتها يتساءل الكثيرين علي المواعيد الصحيحة، وقد تم الرد بأنه سيتم البدء في أداء الاختبارات بداية من يوم الرابع لشهر مارس إلى يوم التاسع من شهر مارس، وقد تم تحديد بعض المحافظات التي يتم إجراء الاختبارات بها وهي البحر الأحمر، وجنوب وشمال سيناء، قنا، وأسوان، وأيضاً محافظة مطروح، والأقصر والوادي الجديد، وأوضحت وزارة التربية والتعليم بأن هذه الاختبارات تكون وظيفة مساعد معلم، ومن الضروري على المتقدم اجتياز الاختبار والفترة التدريبية التي اوضحتها الحكومة ليتم الموافقة على طلب الانضمام.
ما هي شروط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024
بعد التعرف على المواعيد التي يتم أداء الاختبارات بها، يتساءل البعض على الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافه المتقدمين، ليتم الموافقة على طلب التقديم، وتتلخص هذه الشروط في الآتي:
- الحد الأقصى لعمر المتقدمين هو أربعون عاما، كما أنه من الضروري التقديم من نفس المحافظة التي يقيم بها المتقدم.
- لا يسمح للمقبولين النقل من إدارة إلى أخرى، ومن الضروري على المتقدم اجتياز الفترة التدريبية وأيضاً اجتياز الاختبارات بالكامل.
- يجب الخضوع للكشف الطبي وأيضا تحليل المخدرات التي تجريها وزارة التربية والتعليم، ومن الضروري أيضا ألا يكون المتقدم محكوم علي في أي من القضايا المخلة بالشرف او الأمانة.