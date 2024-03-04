“ريلمي رجعت بالأقوي”.. هاتف Realme C67 5G بأقوى المواصفات.. الهاتف رقم 1 في فئتة..!!

تعد شركة Realme واحدة من الشركات الناشئة في عالم الهواتف الذكية، وتتميز بتقديم هواتف عالية الجودة بأسعار منافسة ومؤخرا، أعلنت الشركة عن إطلاق هاتف Realme C67 5G الجديد، الذي يأتي بتصميم أنيق ومواصفات رائعة بسعر منخفض، بداية يتميز هاتف Realme C67 5G بتصميم أنيق وأنحف، مما يجعله سهل الحمل ومريح في الاستخدام اليومي، كما يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بدقة عالية تمنحك تجربة مشاهدة رائعة للوسائط المتعددة والألعاب، لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم المواصفات الجباره لهذا الهاتف الذي يبحث الجميع عنه بكثرة في الفترة السابقة، وأيضا ما هي الاسعار التي سوف يتراوح بها الهاتف الجديد من ريلمي في الايام القليلة القادمة، فقط تابعوا معنا.

مواصفات الهاتف

تتمتع الشاشة بمقاس 6.72 بوصة، ويتميز المعالج بتقنية Mediatek Dimensity 6100 Plus، وتأتي الذاكرة الداخلية بحجم 128 جيجابايت، بينما تتراوح سعة الرام بين 4 و6 جيجابايت، وتمتاز الكاميرا بدقة 50 + 2 ميجابكسل، وتضم البطارية سعة 5000 مللي أمبير، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13، مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0.

سعر الهاتف

من المنتظر أن يكون سعر الهاتف Realme C67 5G حوالي 155 دولار أمريكي، ما يعادل في الأسواق العربية التالية