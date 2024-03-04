جرب الإثارة التكنولوجية: Galaxy S24 Ultra يفجر المعايير بمزايا خرافية وأداء لا يُقاوم!

تسعى شركة سامسونج دائمًا لتقديم أحدث التقنيات في عالم الهواتف الذكية، ويُعد هاتف Galaxy S24 Ultra أحدث إضافاتها المبهرة، يأتي هذا الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة ومميزات تجعله من الهواتف الرائدة في السوق، في هذا المقال، نستعرض مواصفات الهاتف بالتفصيل، ونتناول أبرز المميزات والعيوب التي يجب أن يعرفها كل مستخدم محتمل.

مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra

المعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذاكرة/الرام 256/512/1000 جيجا مع 1 جيجا رام الكاميرا خلفية رباعية 200+50+10+12 م.ب. / أمامية 12 م.ب. الشاشة 6.8 بوصة بدقة QHD+ نظام التشغيل اندرويد 14 البطارية 5000 مللي أمبير

المميزات

شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة QHD+ . دعم معدل تحديث 120Hz مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة. كاميرا خلفية رباعية بدعم الذكاء الاصطناعي للحصول على صورة مميزة وزوم خرافي. معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 3 لأداء قوي. بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير. دعم القلم الـ S-Pen بداخل جسم الهاتف. مقاومة للماء والغبار بشهادة IP68 . خامات تصنيع عالية الجودة مع ظهر من الزجاج المحمي بـ Gorilla Glass Armor. دعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس. توفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية.

العيوب

عدم دعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري. وزن الهاتف قد يكون ثقيلًا نسبيًا بـ 233 جرام. السعر قد يكون مرتفعًا مقارنة بالهواتف الأخرى في الفئة نفسها. الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل قد لا تكون الأفضل في فئتها. عدم وجود منفذ 3.5 مم للسماعات. الشاشة مسطحة قد لا تناسب الجميع. عدم دعم الراديو. الألوان المتوفرة قد لا تناسب جميع الأذواق.

يُعد هاتف Galaxy S24 Ultra من سامسونج خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة وأداء قوي، على الرغم من بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة بعض المستخدمين، إلا أن المميزات العديدة تجعله منافسًا قويًا في السوق، وفي النهاية، يبقى الإختيار متوقفًا على احتياجات وتفضيلات كل مستخدم.