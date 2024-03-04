دفعة مارس pdf… كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق برقم الهوية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تتزايد مؤشرات البحث عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة الاخيرة لشهر مارس والتي تعتبر ضمن دفعات الوجبة التاسعة التي أطلقتها وزارة العمل في 2023 والتي شملت 90 ألف أسرة عراقية من فئات الاستحقاق

لن تتجاهل وزارة العمل إلا أن كشوفات الدفعة السابعة لكنها تنظر الفريق المختص في مراجعة طلبات التسجيل والاستعداد للموازنة المالية التي تحددها الوزارة بناءاً على عدد المشمولين، ولن تعلن الوزارة عن أي كشف لحين الانتهاء من الفحص الشامل وإجراء البحث الاجتماعي لتقديم المساعدة والدعم النقدي لفئات الاستحقاق والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية ورفع العبء عنهم، خلال التقرير التالي يمكنكم الإطلاع على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ببدء توزيعات رواتب المتقاعدين لعموم المحافظات العراقية لشهر مارس الجاري 2024 ومازالت عمليات الصرف مستمرة، ومن جهة أخرى يتابع الدكتور أحمد خلف السومري رئيس الحماية الاجتماعية أعمال فحص طلبات المتقدمين على الدفعة السابقة، وأكد سيادته أن اعلان كشوفات pdf بأسماء الرجال والنساء المشمولين على وشك الانتهاء وقريباً جداً يحدد الدكتور أحمد الأسدي موعد الرفع الإلكتروني لبدء عمليات الصرف وهذا قد يتم قبل نهاية شهر مارس الجاري 2024.

رابط استخراج كشوفات pdf الدفعة الأخيرة مارس 2024

خطوات سهلة وبسيطة لن تستغرق سوى ثواني معدودة للإطلاع على الكشوفات فور الاعلان عنها رسمياً لذا عليكم اتباع ما يلي: