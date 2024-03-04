“بكام العلف ياعم النهاردة”.. مفاجأة كبيرة في اسعار الاعلاف اليوم الاثنين 4 مارس 2024.. شوف طيورك هتاكل بكام..!!

في الآونة الأخيرة، شهدت أسواق العالم تراجعا في سعر الذرة، وهو الحبوب الرئيسية التي تستخدم في تغذية الدواجن وإنتاج الأعلاف الحيوانية، وقد أثر هذا التراجع على أسعار الأعلاف والخامات اللازمة لإنتاجها، مما أثار مخاوف وتساؤلات في قطاع تربية الدواجن، وتعتبر الذرة من أهم المحاصيل التي تستخدم في إنتاج الأعلاف الحيوانية، وتعتمد عليها العديد من المزارعين والمربين في تغذية الدواجن والحيوانات الأخرى، ولكن مع تراجع أسعار الذرة، بدأت تظهر تأثيرات سلبية على قطاع تربية الدواجن، حيث ارتفعت تكاليف إنتاج الأعلاف وتحديدا الأعلاف الخاصة بالدواجن.

اسعار الاعلاف

اعلن التجار بأن سعر طن الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين، وهي المادة الخام للعلف، يبلغ 13000 جنيه، بينما يصل سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية إلى 11300 جنيه للطن، وفيما يخص الذرة الكورن فلاك، يسجل سعر الأرجنتيني 13600 جنيه، والتركي 11600 جنيه، وبحسب التجار، فإن سعر طن كسب الصويا بنسبة بروتين 44% يتراوح بين 29000 جنيه للأنواع المحلية، و30000 جنيه لنفس النسبة في الصويا المستوردة، أما سعر طن كسب الصويا بنسبة بروتين 46% فيبلغ 30000 جنيه، وفيما يتعلق بالمنتجات الأخرى، فإن سعر طن كسب العباد يبلغ 20000 جنيه، والجلوتوفيد 10500 جنيه، والردة 11000 جنيه.

أسعار بعض الاعلاف الاخرى

وجه التجار إلى تغيير في أسعار الأعلاف، حيث بلغ سعر طن العلف الخاص بالدواجن البيضاء ما بين 20400 و 22600 جنيه، بينما بلغت أسعار أعلاف الماشية ما بين 14800 و 17600 جنيه، وبلغ سعر طن العلف المخصص للبط 25300 جنيه، وأما علف الأرانب والغنم فقد تراوحت أسعاره ما بين 17500 والحمام بسعر 24500 والسمان بـ 29000، وأما علف الرومي فوصل سعره إلى 31000 جنيه، أما علف السمك فبلغ سعره 32000 جنيه، وأسعار علف الإبل والخيل وصلت إلى 18000 جنيه، بينما بلغت أسعار علف النعام 33000 جنيه.