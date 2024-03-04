اسماء مستفيدي الإسكان العسكري الاردن 2024 والشروط المطلوبة للقبول

اسماء مستفيدي الإسكان العسكري الاردن 2024، ارتفاع كبير في معدلات البحث الآن عن اعلان كشوفات pdf بأسماء المشمولين من دعم الإسكان الاجتماعي، حيث سبق وقام الآف من العسكريين من عموم ولايات المملكة الأردنية بالتسجبل، تعمل الحكومة الأردنية على تقديم العديد من الخدمات المادية والمعنوية والغذائية والعلاجية والسكنية، مما تستهدف فئة كبيرة من المواطنين لرفع العبء عنهم في ظل هذه الظروف الصعبة

يعتبر الإسكان الاجتماعي ضمن الموضوعات الأكثر حديثاً في الشوارع الأردنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، هناك الكثير من الشباب بحاجة شديدة لمن يساندهم في تلك الظروف الصعبة لتقديم وحدة سكنية بأسعار قليل جداً وفقاً لضوابط ومعايير القبول، واليوم نستعرض معكم كيفية الاستعلام عن اسماء مستفيدي الإسكان العسكري الاردن 2024.

اسماء مستفيدي الإسكان العسكري الاردن 2024

وأخيراً بعد فترة من الانتظار والبحث المتكرر ليلاً ونهار قامت مديرية الشؤون العسكرية الاردنية بالإعلان عن ظهور نتائج اسماء مستفيدي الإسكان العسكري لشهر مارس الجاري 2024، وتم إعلان النتائج والكشوفات الأولى يوم الخميس 29 من مارس وبدأت عملية تسليم الوحدات والقروض للحصول على السكن المناسب الأحد الموافق 3 من مارس وحتى نهاية الأسبوع الخميس الموافق 7 من مارس 2024 و التوجه إلى المكتب في ساعات الدوام الرسمية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ويمكنكم الإستعلام إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية

التوجه بالدخول على هذا الرابط مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية. ثم إضافة الرقم الوطني. تسجيل الرقم العسكري. النقر على استعلام.

شروط القبول في الإسكان العسكري بالأردن

لقد قامت مديرية مؤسسة الإسكان العسكرية الأردنية بالإعلان عن أهم شروط وضوابط قبول المتقدمين في الدعم السكني العسكري لشهر مارس الجاري على أن تنطبق الشروط التالي بالمتقدم لضمان الحصول على الوحدة السكنية