رسميا الان.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وادبي وفق لوزارة التربية والتعليم

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الأسبوع الجاري، وتستعد الوزارة لإعلان جدول الامتحانات بعد الانتهاء من وضعه من قبل لجنة خاصة، ومناقشته مع اتحاد طلاب مصر، باعتبارهم الصوت الشرعي لطلاب الثانوية العامة، قبل اعتماده من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ويُعدّ جدول امتحانات الثانوية العامة من أهمّ المواضيع التي تُشغل بال الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لأهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبل الطالب، ومن هذا المنطلق نستعرض في هذا المقال مواعيد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تؤكد وزارة التربية والتعليم أنّ جدول موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، سيُراعي احتياجات جميع طلاب الثانوية العامة، من خلال:

وضع فترة مناسبة قبل المواد الصعبة، لحصول جميع الطلاب على فرصة متساوية للنجاح.

توفير متسع من الوقت للمراجعة، خاصة في المواد التي تتطلب تركيزًا كبيرًا، مثل: الفيزياء، والكيمياء، والتاريخ، واللغة الأجنبية.

إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، ليتسنى للطلاب التركيز على المواد المضافة للمجموع بعد ذلك.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024

يُشار إلى أنّ الفصل الدراسي الثاني، انطلق في بداية شهر فبراير 2024، لجميع الصفوف الدراسية على مستوى الجمهورية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بعض التفاصيل الخاصة بامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 كما يلي:

ستتضمن امتحانات كل مادة دراسية عددًا من الأسئلة الموضوعية والمقالية، مع تحديد الدرجات المخصصة لكل نوع من الأسئلة.

تحديد موعد الامتحانات لطلاب العلمي والأدبي حسب طبيعة كل محافظة.

تنتهي امتحانات الترم الثاني في يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو القادم.

يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الذين لم يسجلوا استمارة الثانوية العامة 2024 القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، حيث حتى لا يُمنعوا من دخول الامتحان.

وتأتي مواعيد الامتحانات للترم الثاني، كالتالي:

25 مايو 2024: امتحانات جميع سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

1 يونيو 2024: امتحانات الدبلومات الفنية.