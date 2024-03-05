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إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد الصلاة طوال الشهر في الأردن

مواعيد الصيام والإفطار طوال شهر رمضان 1445 هـ في الأردن

mahmoudelshreefمنذ 4 ساعات
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إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد الصلاة طوال الشهر في الأردن
إمساكية شهر رمضان 2024 في الأردن

نستعرض لكم في هذا المقال إمساكية شهر رمضان 2024 في الأردن والتي تشمل مواعيد الصيام والإفطار، ومواعيد جميع الصلوات خلال أيام شهر رمضان، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس، وينتهي في الثلاثاء الموافق الثامن من إبريل وبذلك يكون الصيام 29 يوماً، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 9 إبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك طبقا للحسابات الفلكية.

إمساكية شهر رمضان 2024 في الأردن

تتضمن الإمساكية موعد أول أيام صيام شهر رمضان لعام 2024، وكذلك ختام الشهر، ومواعيد صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يوافق التاسع من شهر إبريل، بحسب المرصد الفلكي للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي أوضح أنه سوف يتعذر رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد المقبل، وبذلك يكون يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان لعام 2024.

رمضاناليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
1الثلاثاء5:306:4512:474:096:498:03
2الأربعاء5:296:4412:474:106:508:04
3الخميس5:276:4212:474:106:508:05
4الجمعة5:266:4112:474:106:518:05
5السبت5:256:4012:464:106:528:06
6الأحد5:236:3912:464:116:528:07
7الأثنين5:226:3712:454:116:538:08
8الثلاثاء5:216:3612:454:116:548:08
9الأربعاء5:196:3512:454:116:558:09
10الخميس5:186:3412:444:116:558:10
11الجمعة5:176:3212:444:126:568:11
12السبت5:156:3112:444:126:578:11
13الأحد5:146:3012:434:126:578:12
14الأثنين5:136:2812:434:126:588:13
15الثلاثاء5:116:2712:434:126:598:14
16الأربعاء5:106:2612:424:126:598:15
17الخميس5:086:2512:424:127:008:16
18الجمعة5:076:2312:424:137:018:17
19السبت5:066:2212:424:137:028:18
20الأحد5:046:2112:414:137:038:19
21الأثنين5:036:1912:414:137:038:19
22الثلاثاء5:016:1812:414:137:048:20
23الأربعاء5:006:1712:414:137:058:21
24الخميس4:596:1612:404:137:058:22
25الجمعة4:576:1412:404:137:068:23
26السبت4:566:1312:404:137:078:24
27الأحد4:546:1212:404:137:088:24
28الأثنين4:536:1112:394:137:088:25
29الثلاثاء4:516:0912:394:137:098:26
1 شوالعيد الفطر4:506:0812:394:137:098:27

رؤية هلال شهر رمضان 2024 في الدول العربية

أوضحت التقديرات الفلكية إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد المقبل في عدد من الدول العربية منها السعودية والجزائر، والعراق، وأن هلال شهر رمضان سوف يظهر في هذه البلاد بعد صلاة ظهر يوم الأحد ليكون بذلك هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الأثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبعض الدول الأخرى سيتعذر فيها رؤية الهلال وبذلك يكون يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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mahmoudelshreefمنذ 4 ساعات
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