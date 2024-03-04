إمساكية شهر رمضان 1445 هـ ومواعيد الصلاة طوال الشهر في السعودية

من المحتمل أن يبدأ شهر رمضان المبارك 1445 هـ يوم الأثنين الموافق 10 مارس في السعودية، وذلك بحسب التقديرات الفلكية للمملكة العربية السعودية، لذا في هذا المقال سوف ننشر لكم إمساكية شهر رمضان 1445 هـ في المملكة العربية السعودية، والتي تحتوي على مواعيد الصلاة لجميع المواقيت، ومواعيد الإفطار والسحور طوال أيام الشهر الكريم، والذي يحتفل به المسلمون حول العالم وينتظرون من العام إلى العام.

إمساكية رمضان 1445 هـ في السعودية

يحتوي هذا الجدول لإمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ في المملكة العربية السعودية، وكذلك مواقيت صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وبعدها يقام صلاة التراويح طوال أيام الشهر الكريم، وصلاة التهجد في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

رمضان اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء 1 الاثنين 4:43 12:05 3:28 6:01 7:18 2 الثلاثاء 4:42 12:05 3:28 6:02 7:19 3 الأربعاء 4:40 12:04 3:29 6:02 7:19 4 الخميس 4:39 12:04 3:29 6:03 7:20 5 الجمعة 4:38 12:04 3:29 6:03 7:21 6 السبت 4:37 12:03 3:29 6:04 7:22 7 الأحد 4:35 12:03 3:29 6:05 7:23 8 الاثنين 4:34 12:03 3:29 6:05 7:24 9 الثلاثاء 4:33 12:03 3:30 6:06 7:25 10 الأربعاء 4:32 12:02 3:30 6:07 7:25 11 الخميس 4:30 12:02 3:30 6:07 7:26 12 الجمعة 4:29 12:02 3:30 6:08 7:27 13 السبت 4:28 12:01 3:30 6:08 7:28 14 الأحد 4:26 12:01 3:30 6:09 7:28 15 الاثنين 4:25 12:01 3:30 6:10 7:29 16 الثلاثاء 4:22 12:00 3:30 6:10 7:30 17 الأربعاء 4:21 12:00 3:30 6:11 7:30 18 الخميس 4:20 12:00 3:30 6:11 7:31 19 الجمعة 4:18 12:00 3:30 6:12 7:32 20 السبت 4:17 11:59 3:30 6:13 7:33 21 الأحد 4:16 11:59 3:30 6:13 7:33 22 الاثنين 4:14 11:59 3:30 6:14 7:34 23 الثلاثاء 4:13 11:58 3:30 6:14 7:34 24 الأربعاء 4:13 11:58 3:30 6:15 7:35 25 الخميس 4:12 11:58 3:30 6:16 7:35 26 الجمعة 4:10 11:57 3:30 6:16 7:36 27 السبت 4:09 11:57 3:30 6:17 7:36 28 الأحد 4:08 11:57 3:30 6:18 7:37 29 الاثنين 4:06 11:57 3:30 6:18 7:38 30 الثلاثاء 4:05 11:56 3:30 6:19 7:39

شهر رمضان 2024

يعد شهر رمضان المبارك من أهم الشهور في الإسلام، والتي يزداد فيه المسلمون من التقرب إلى الله من خلال الصيام والصلاة والإنفاق في سبيل الله، ومجاهدة النفس للبعد عن المعاصي، إضافة إلى بعض العادات والتقاليد التي اعتاد المسلمون القيام بها خلال الشهر الكريم من تقديم الطعام لضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام، من المعتمرين في بيت الله الحرام، وإقامة موائد الرحمن للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وإقامة السهرات الدينية والمسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وأحلى الأصوات في الآذان من حول العالم.