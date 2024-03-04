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إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد الصلاة طوال الشهر في العراق

مواعيد الصيام والإفطار ومواعيد الصلاة في شهر رمضان 2024 في العراق

mahmoudelshreefمنذ 17 دقيقة
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إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد الصلاة طوال الشهر في العراق
إمساكية رمضان 2024

نقدم لكم إمساكية شهر رمضان لعام 2024 بحسب التقديرات الفلكية لدولة العراق، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 10 مارس الجاري، حيث يستعد مسلموا العراق لإستقبال هذا الشهر الكريم، بالصيام والقيام والتقرب إلى الله بالذكر والإنفاق وقراءة القرآن، وبعض التقاليد الحميدة التي تعود عليها بعض الفئات من الشعب بإقامة موائد الرحمن، وحلقات الذكر والمسابقات القرآنية.

إمساكية شهر رمضان 2024 العراق

تتضمن إمساكية شهر رمضان لعام 2024 مواعيد الإفطار والسحور لدولة العراق طوال أيام شهر رمضان المبارك، والتي تتراوح ساعات الصوم فيه بين 13 ساعة و12 دقيقة في أول أيامه، و14 ساعة و14 دقيقة في آخر أيامه، وكذلك مواعيد صلاة الفجر، والشروق، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ويعقبها صلاة التراويح والتي تؤدى طوال أيام الشهر الكريم.

رمضاناليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
1الاثنين4:556:1812:123:356:077:25
2الثلاثاء4:546:1612:123:356:087:26
3الأربعاء4:536:1512:123:356:097:27
4الخميس4:516:1412:123:366:107:27
5الجمعة4:506:1312:113:366:107:28
6السبت4:496:1112:113:366:117:29
7الأحد4:476:1012:113:366:127:30
8الاثنين4:466:0912:103:376:137:31
9الثلاثاء4:446:0712:103:376:137:31
10الأربعاء4:436:0612:103:376:147:32
11الخميس4:426:0512:093:376:157:33
12الجمعة4:406:0312:093:386:167:34
13السبت4:396:0212:093:386:167:35
14الأحد4:376:0112:093:386:177:36
15الأثنين4:365:5912:083:386:187:37
16الثلاثاء4:345:5812:083:386:197:38
17الأربعاء4:335:5712:083:396:197:39
18الخميس4:325:5512:073:396:207:40
19الجمعة4:305:5412:073:396:217:41
20السبت4:295:5312:073:396:227:41
21الأحد4:275:5112:063:396:227:42
22الأثنين4:265:5012:063:396:237:43
23الثلاثاء4:245:4912:063:396:247:44
24الأربعاء4:235:4712:063:406:247:45
25الخميس4:215:4612:053:406:257:46
26الجمعة4:205:4512:053:406:267:47
27السبت4:185:4312:053:406:277:48
28الأحد4:175:4212:043:406:277:48
29الأثنين4:155:4112:043:406:287:49
30الثلاثاء4:145:3912:043:406:287:49

نصائح لصيام شهر رمضان دون مشقة

  • اهتم بوجبة السحور فهي التي تعطيك الطاقة طوال اليوم.
  • تناول الماء والتمر عند الإفطار ثم قم إلى صلاة المغرب ثم تناول وجبة إفطار خفيفة.
  • ابتعد بقدر الإمكان عن أشعة الشمس خلال أوقات الذروة.
  • ممارسة الرياضة بانتظام خلال ساعات الصيام أو بعد الإفطار، واحرص على قيام الشهر وصلاة التراويح.
  • اجعل من رمضان فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات في هذا الشهر.
  • الحرص على قراءة القرآن الكريم واجعل لنفسك ورد يومي.
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mahmoudelshreefمنذ 17 دقيقة
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