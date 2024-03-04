إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد الصلاة طوال الشهر في العراق

نقدم لكم إمساكية شهر رمضان لعام 2024 بحسب التقديرات الفلكية لدولة العراق، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 10 مارس الجاري، حيث يستعد مسلموا العراق لإستقبال هذا الشهر الكريم، بالصيام والقيام والتقرب إلى الله بالذكر والإنفاق وقراءة القرآن، وبعض التقاليد الحميدة التي تعود عليها بعض الفئات من الشعب بإقامة موائد الرحمن، وحلقات الذكر والمسابقات القرآنية.

إمساكية شهر رمضان 2024 العراق

تتضمن إمساكية شهر رمضان لعام 2024 مواعيد الإفطار والسحور لدولة العراق طوال أيام شهر رمضان المبارك، والتي تتراوح ساعات الصوم فيه بين 13 ساعة و12 دقيقة في أول أيامه، و14 ساعة و14 دقيقة في آخر أيامه، وكذلك مواعيد صلاة الفجر، والشروق، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ويعقبها صلاة التراويح والتي تؤدى طوال أيام الشهر الكريم.

رمضان اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء 1 الاثنين 4:55 6:18 12:12 3:35 6:07 7:25 2 الثلاثاء 4:54 6:16 12:12 3:35 6:08 7:26 3 الأربعاء 4:53 6:15 12:12 3:35 6:09 7:27 4 الخميس 4:51 6:14 12:12 3:36 6:10 7:27 5 الجمعة 4:50 6:13 12:11 3:36 6:10 7:28 6 السبت 4:49 6:11 12:11 3:36 6:11 7:29 7 الأحد 4:47 6:10 12:11 3:36 6:12 7:30 8 الاثنين 4:46 6:09 12:10 3:37 6:13 7:31 9 الثلاثاء 4:44 6:07 12:10 3:37 6:13 7:31 10 الأربعاء 4:43 6:06 12:10 3:37 6:14 7:32 11 الخميس 4:42 6:05 12:09 3:37 6:15 7:33 12 الجمعة 4:40 6:03 12:09 3:38 6:16 7:34 13 السبت 4:39 6:02 12:09 3:38 6:16 7:35 14 الأحد 4:37 6:01 12:09 3:38 6:17 7:36 15 الأثنين 4:36 5:59 12:08 3:38 6:18 7:37 16 الثلاثاء 4:34 5:58 12:08 3:38 6:19 7:38 17 الأربعاء 4:33 5:57 12:08 3:39 6:19 7:39 18 الخميس 4:32 5:55 12:07 3:39 6:20 7:40 19 الجمعة 4:30 5:54 12:07 3:39 6:21 7:41 20 السبت 4:29 5:53 12:07 3:39 6:22 7:41 21 الأحد 4:27 5:51 12:06 3:39 6:22 7:42 22 الأثنين 4:26 5:50 12:06 3:39 6:23 7:43 23 الثلاثاء 4:24 5:49 12:06 3:39 6:24 7:44 24 الأربعاء 4:23 5:47 12:06 3:40 6:24 7:45 25 الخميس 4:21 5:46 12:05 3:40 6:25 7:46 26 الجمعة 4:20 5:45 12:05 3:40 6:26 7:47 27 السبت 4:18 5:43 12:05 3:40 6:27 7:48 28 الأحد 4:17 5:42 12:04 3:40 6:27 7:48 29 الأثنين 4:15 5:41 12:04 3:40 6:28 7:49 30 الثلاثاء 4:14 5:39 12:04 3:40 6:28 7:49

نصائح لصيام شهر رمضان دون مشقة