“الذرة رخصت قومي خزني للطيور “.. انخفاض اسعار الذرة الصفراء اليوم الاثنين 4 مارس.. ياترى الطن بكام..!!

العلف يعتبر جزءا أساسيا في صناعة الزراعة وتربية الماشية، إذ يلعب دورا حيويا في تغذية الحيوانات وضمان نموها وإنتاجها، ومع تراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم في الأسواق بمقدار 700 جنية، فإن هذا الانخفاض يثير القلق بين المزارعين والمربين، لنطلع أولا على أسباب هذا الانخفاض الحاد في سعر طن الذرة الصفراء، يمكن أن يكون هذا الانخفاض ناتجاً عن زيادة الإنتاج، سواء بسبب عوامل طبيعية مثل زيادة في مستويات الأمطار أو استخدام تقنيات زراعية محسنة، كما يمكن أن يكون سببه العوامل الاقتصادية مثل انخفاض الطلب العالمي على المنتج أو زيادة في إنتاج الذرة من قبل الدول المنتجة.

تراجع اسعار الذرة

ومع هذا التخفيض الكبير في سعر العلف، يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي وتربية الماشية، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي هذا الانخفاض إلى تراجع في دخل المزارعين والمربين، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف الإنتاج والرعاية اللازمة للحيوانات، كما قد يؤدي هذا الحدوث إلى تقليل الإنتاج وتراجع جودة المنتج النهائي، مما يؤثر على سمعة المنتج في الأسواف، لذا يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات فورية يمكن تشجيع المزارعين على زيادة التنوع في المحاصيل المزروعة، بدعم منح مالية أو توفير تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية، كما يمكن تشجيع الاستثمار في مشاريع تخزين وتصنيع العلف، لتوفير مصادر تغذية متنوعة ومنخفضة التكلفة للحيوانات.

سعر طن الذرة الصفراء

سعر طن الذره الصفراء اليوم يشهد انخفاض 700 جنيه عن باقي انواع الذره, أعلنت بعض التصريحات الموثوقة إلى وجود استقرار كبير في أسعار السلع خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تنفيذ مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في توفير تدفق الدولارات إلى مصر، مما أدى إلى تحقيق استقرار ملحوظ في الأسعار، على سبيل المثال، ارتفع سعر طن الذرة الصفراء البرازيلية إلى حوالي 13000 جنيه، وسجلت الذرة الأرجنتينية نفس القيمة أيضا، في حين وصل سعر طن الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية إلى حوالي 13600 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر طن الذرة الصفراء الأوكرانية نحو 11500 جنيه.