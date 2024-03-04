“شيل قرش للزمن” شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024 …. تعرف على التفاصيل

شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024، خلال الساعات الأخيرة صرح مصدر مسؤول بالبنك الاهلي المصري عن زيادة معدلات العائد على حساب التوفير ، والتي تراوحت بين 2، 3% ،والتي أعن عنها البنك تحديداً بعد الإنتهاء من توقيع اتفاقية رأس الحكمة 2024…

شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024

وبدأت عمليات البحث تتزايد عن تفاصيل شهادات البنك الأهلي، والتي تم الإعلان عنها خاصة بعد انتهاء شهادات الـ 27% وذلك في فبراير الماضي، واليكم التفاصيل…..

شهادة بلاتينية بعائد شهري 19% لمدة 3 سنوات

الحد الأدنى ببشراء هو 1000 جنيه مصري بمضاعفتها.

العائد : ثابت.

لا يمكن للعميل استراد ثمن الشهادة إلى بعد مرور 6 أشهر.

شهادة بلاتينية بعائد 21.5% تصرف بنظام الربع سنوي

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري.

يصل عائد الشهادة إلى 21% .

يمكن للعميل صرف العائد كل ربع سنة .

حقيقة زيادة سعر الفائدة على حساب التوفير العادي

حيث أعلن البنك الأهلي المصري صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، أنه تم رفع سعر الفائدة على حساب التوفير العادى ليكون العائد الأعلي لها برصيد 20 مليون جنيه فأكثر لـ 12.50 % على أن يصل سعر شريحة الرصيد 3001 حتى 5 آلاف جنيه، وإليكم التفاصيل…..