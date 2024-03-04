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“شيل قرش للزمن” شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024 …. تعرف على التفاصيل
شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024
شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024، خلال الساعات الأخيرة صرح مصدر مسؤول بالبنك الاهلي المصري عن زيادة معدلات العائد على حساب التوفير ، والتي تراوحت بين 2، 3% ،والتي أعن عنها البنك تحديداً بعد الإنتهاء من توقيع اتفاقية رأس الحكمة 2024…
شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024
وبدأت عمليات البحث تتزايد عن تفاصيل شهادات البنك الأهلي، والتي تم الإعلان عنها خاصة بعد انتهاء شهادات الـ 27% وذلك في فبراير الماضي، واليكم التفاصيل…..
شهادة بلاتينية بعائد شهري 19% لمدة 3 سنوات
- الحد الأدنى ببشراء هو 1000 جنيه مصري بمضاعفتها.
- العائد : ثابت.
- لا يمكن للعميل استراد ثمن الشهادة إلى بعد مرور 6 أشهر.
شهادة بلاتينية بعائد 21.5% تصرف بنظام الربع سنوي
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري.
- يصل عائد الشهادة إلى 21% .
- يمكن للعميل صرف العائد كل ربع سنة .
حقيقة زيادة سعر الفائدة على حساب التوفير العادي
حيث أعلن البنك الأهلي المصري صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، أنه تم رفع سعر الفائدة على حساب التوفير العادى ليكون العائد الأعلي لها برصيد 20 مليون جنيه فأكثر لـ 12.50 % على أن يصل سعر شريحة الرصيد 3001 حتى 5 آلاف جنيه، وإليكم التفاصيل…..
- تصل فائدة شريحة الرصيد من 3001 إلى 5 آلاف جنيه لتكون 5.5% شهرياً، 5.55% ربع سنوي.
- فيما يصل سعر الفائدة على شريحة الرصيد من 5001 إلى 100 ألف جنيه تكون نحو 8.5% شهري، 8.55% ربع سنوي.
- وسعر فائدة شريحة الرصيد من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه تأتي بنحو 8.75% شهري، 8.85% ربع سنوي، 8.90% نصف سنوي، 9% سنوي.
- فيما يصل سعر فائدة شريحة الرصيد من 500 ألف 5001 إلى 2 مليون جنيه لتكون حوالي 9.5% شهري، 9.60% ربع سنوي، 9.75% نصف سنوي، 10% سنوي.
- أما عن شريحة الرصيد من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه تأتي بنحو 10.3% شهري، 10.35% ربع سنوي، 10.40% نصف سنوي، 10.5% سنوي.