متاح الان.. Link التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار عبر صندوق المعونة الوطنية

تعتبر المكرمة الملكية من أنواع المساعدات المالية التي يتم صرفها لبعض المواطنين محدودي الدخل، خاصة قبل البدء في شهر رمضان المبارك، ويتساءل البعض على طريقة التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار ليتمكنوا من صرف قيمة الدعم قبل شهر رمضان لشراء الاحتياجات الأساسية، كما أنه تم توضيح بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار

أعلنت الحكومة الأردنية بأنه تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار ليتمكنوا من صرف قيمة الدعم، ويتم اتباع الخطوات التالية في التسجيل:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بصندوق المعونة الوطنية من خلال الضغط على الرابط .

اختيار الدعم النقدي من الخيارات الموجودة على الشاشة، بعدها يتم تسجيل الدخول على المنصة من خلال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر الخاصة بالمتقدم.

اختيار خدمات المكرمة الملكية من الخيارات الموجودة على الشاشة.

يتم تسجيل بيانات المتقدم للاستفادة من دعم المكرمة الملكية.

يتم إرسال كافة المستندات التي تم تجهيزها، والضغط على إرسال الطلب.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

بعد أن أوضحت الحكومة الأردنية على الخطوات الصحيحة في التسجيل لصرف الدعم، أوضحت بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها، وهي: