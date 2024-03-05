تكنولوجيا
ثورة في عالم التكنولوجيا! تجربة ذكية لا مثيل لها مع نظارة Air Glass 3 من أوبو!
لم يقتصر الأمر على تصميم وابتكار ساعات وخواتم ذكية بواسطة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تطور الأمر أيضاً إلى النظارات لتهل علينا شركة أوبو العالمية بنظرة ذكية ذات ميزات ومواصفات هائلة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أوبو تطلق نظارة Air glass 3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أوبو تطلق نظارة Air glass 3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- قامت شركة أوبو العالمية بالإعلان عن أخر منتجاتها في عالم التكنولوجيا وذلك من خلال المؤتمر العالمي للتكنولوجيا لهذا العام، وهي النظارة الذكية.
- حيث تعتمد هذه النظارة على الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال التحدث منها من خلال المساعد الصوتي الذكي من شركة أوبو.
- كما أنه تم تصميمها أيضاً بدقة وجودة عالية لا مثيل لها، ومزودة أيضاً بميكروفونات عالية ونقية لسماع الصوت بوضوح.
- كما تتمكن أيضاً تلك النظارة من الإجابة على كافة الأسئلة التي تطرحها عليها.
- وليس ذلك فحسب بل إنها مصممة أيضاً بطريقة خاصة ليمكنها الحفاظ على خصوصية المستخدمين لها.
مميزات النظارة
- حيث يمكنك أيضاً سماع الأغاني والموسيقى بكل أمان وخصوصية تامة.
- كما يمكنك أيضاً إجراء مكالمات هاتفية من خلال تلك النظارة، وهي مزودة بخاصية reserv sound Field ، وتقوم هذه الخاصية بمنع انتشار الموجات الصوتية ومن ثم عدم سماع الآخرين أو المحيطين بك بمكالماتك.
- أما عن وزن تلك النظارة فهو يبلغ حوال٦٥٠ جرام وهذا الوزن هو أقصى وزن مسموح به لنظارات تصحيح النظر.
- لذا تعد تلك النظارة مريحة جدا عند الارتداء ولا تشعر بثقل أو ضيق عند ارتدائها.
- كما أن تلك النظارة مزودة بدرجة سطوح تصل إلى ١٠٠٠ نقطة ضوئية.
- وافصحت الشركة أيضاً أنه يمكن لأصحاب تلك النظارة مشاهدة الفيديوهات والصور، وسماع الأغاني، بل والاستمتاع بالألعاب الإلكترونية.
- فعند اقتنائك لتلك النظارة سيكون معك هاتف ذكي من نوع وطراز آخر يمكنك استخدامها كيفما تريد، كما أنها مزودة أيضاً بمزايا صحية عديدة.
- ولكن ضمن آخر تصريحات من شركة أوبو أنه لم يتم الإفصاح عن موعد طرح تلك النظارات في الأسواق العالمية.