ثورة في عالم التكنولوجيا! تجربة ذكية لا مثيل لها مع نظارة Air Glass 3 من أوبو!

لم يقتصر الأمر على تصميم وابتكار ساعات وخواتم ذكية بواسطة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تطور الأمر أيضاً إلى النظارات لتهل علينا شركة أوبو العالمية بنظرة ذكية ذات ميزات ومواصفات هائلة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أوبو تطلق نظارة Air glass 3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أوبو تطلق نظارة Air glass 3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قامت شركة أوبو العالمية بالإعلان عن أخر منتجاتها في عالم التكنولوجيا وذلك من خلال المؤتمر العالمي للتكنولوجيا لهذا العام، وهي النظارة الذكية.

حيث تعتمد هذه النظارة على الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال التحدث منها من خلال المساعد الصوتي الذكي من شركة أوبو.

كما أنه تم تصميمها أيضاً بدقة وجودة عالية لا مثيل لها، ومزودة أيضاً بميكروفونات عالية ونقية لسماع الصوت بوضوح.

كما تتمكن أيضاً تلك النظارة من الإجابة على كافة الأسئلة التي تطرحها عليها.

وليس ذلك فحسب بل إنها مصممة أيضاً بطريقة خاصة ليمكنها الحفاظ على خصوصية المستخدمين لها.

مميزات النظارة