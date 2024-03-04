“الحقي خزني ياست الكل” سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في الأسواق

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين 4 مارس 2024، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الأشخاص في شراء كميات كبيرة من الأرز الذي يعد من أهم السلع والمواد الغذائية التي تستخدمها الأسرة المصرية، إليكم أهم التفاصيل…..

سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين 4 مارس 2024

بعد تزايد عمليات البحث عن سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين 4 مارس 2024، والتي يشهد حالة من عدم الاستقرار في الاسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والاقبال على شراء الأرز، وجاءت أسعار الأرز كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة بـ 18,200 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة اليوم 19,400 جنيهاً.

أما عن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم وجاء بقيمة 30,000 جنيهاً.

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم وجاء بقيمة 31,000 جنيهاً.

سعر الأرز اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة متوسط الجودة اليوم وجاء بقيمة 28 جنيهاً.

أما عن سعر كيلو الأرز عريض الحبة عالي الجودة بـ 32 جنيهاً.

اسعار السلع الغذائية اليوم