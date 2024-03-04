“خلي بالك لهتروح في داهية” حبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جينه عند البناء في هذه الحالة

ينظم قانون البناء الموحد ضوابط بناء المنازل والمنشأت السكنية وكذلك التجارية، وذلك للحصول على أفضل كفاءة لعمليات البناء التي تتم سواء داخل المدن أو القرى، إضافة إلى أن القانون كذلك قام بتحديد بعض العقوبات التي يتم فرضها على جميع المخالفين في مثل هذه الحالات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

عقوبة مخالفة البناء وفقًا للقانون الجديد

حدد القانون بعض العقوبات المفروضة في مخالفات البناء، وذلك بأن تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، ويتم تطبيق غرامة فورية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، فضلاً عن أن ما يتعلق بهدم المباني أو بناء أوار جديدة بدون الحصول على تصريح يتم تطبيق العقوبتين السابقتين عليه كذلك، على أن يحظر “إنشاء، إقامة توسيع، تعلية، تعديل تدعيم”، وغيرها من الأمور التي تستوجب تطبيق العقوبة دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم.

تسهيل قانون التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح بعض التسهيلات المهمة لجميع المواطنين بما يمكنهم تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات السكنية غير المرخصة، فضلاً عن أن التصالح يكون لمساحة المبنى المخالف بما لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتخطى ارتفاعه عن 3 أدوار بالإضافة إلى الدور الأرضي، لكن يجب أن يتم تقديم المستندات المعنية بإجراءات المعاينة للتأكد، ووجوب التصالح ودفع قيمة التصالح حال مرور تلك المدة.