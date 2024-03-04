واه واه واه وناسة.. تردد قناه وناسة 2024 على الأقمار الصناعية لـ 24 ساعة أناشيد متواصلة لأطفالك

من لديهم أطفال صغار يبحثون على محركات البحث في الوقت الحالي عن تردد قناه وناسة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك ليتمكنوا من الوصول إلى القناة وتثبيتها على أجهزة الاستقبال لأولادهم، حيث القناة من القنوات المشهورة في عالم الأطفال وتنقل مجموعة متنوعة من الأناشيد التي تجمع بين الترفيه والتعليم في نفس الوقت، بل وخصوصًا السلوكيات الصحيحة وتعليم الدين الإسلامي وقيمه الحنيفة، ونذكر لكم بمقالنا اليوم تردد القناة بالإحداثيات كاملة على النايل سات وعرب سات.

تردد قناه وناسة على الأقمار الصناعية

قناة وناسة تأتي على رأس أشهر قنوات الأطفال الموجودة على النايل سات، وتقوم أيضًا ببث المحتوى الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات، وتقوم القناة بعرض محتوى ترفيهي على الأطفال دون انقطاع، حيث تقوم القناة باستخدام الرسوم المتحركة الكرتونية في عرض المحتوى على الأطفال، حيث استخدام شخصية “لولو” وهي التي جذبت الأطفال الصغار من كل أنحاء العالم العربي، وتأتي الإحداثيات الخاصة بالقناة على النحو التالي:

نايل سات

تردد القناة: 11470.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترميز: 27500.

عرب سات

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500

استقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقبال تردد قناه وناسة

واحدة من القنوات التي تناولت محتوى الأطفال الهادف هي قناة وناسة للأطفال، حيث الفكرة أنها تقوم بعرض أنشودة تحث على سلوك طيب والذي مثلًا “الصدق وعدم الكذب” وفي نفس الوقت تُعرض النصيحة في صورة أنشودة، وبالتالي تزيد استجابة الطفل للنصيحة، ويمكن الاستقبال من خلال ما يلي: