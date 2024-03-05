“فرصة متتعوضش” شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 + رابط التسجيل على المنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

تبذل الحكومة الجزائرية قصارى جهدها في إطلاق مبادرات مدعمة للمرأة من خلال شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 التي تتضمن أحد المبادرات الأكثر أهمية المساهمة في تحسين حياة المستفيدين من الناحية المعيشية والاجتماعية، والذي نجم عنه تغيرات أكثر إيجابية وهذا ما شهدناه في الجزائر فيما تسعى له من تحديثات الخدمات مع العمل على دراسة فئات المجتمع والعمل على توفير اللازم لهم، وسوف نتطرق فيما يخص منحة المرأة خلال المقال.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 لتسهل عملية تسجيل المرأة بالمنحة لتتمكن من استيفائها، وتتمثل الشروط في الآتي:-

يجب أن تكون المتقدمة ذو أصول جزائرية ومقيمة في أي ولاية بها.

لا يزيد عمر المتقدمة عن 55 عامًا.

ألا يكون لدى المتقدمة وظيفة حكومية.

أن تكون المتقدمة لديها أطفال.

أن تكون المتقدمة لديها شهادة جامعية.

ألا تكون مستفيدة من أي منحة أخرى.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

بعد إعلان الجزائر عن شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 التي أطلقت مؤخرًا بناءا على توجيهات الدولة في سبيل توفير الدعم الكافي للسيدات اللواتي يمكثون في المنزل على أسرتهن لتربية الأبناء والتي تواجه صعوبة نتيجة لانعكاس الأوضاع الاقتصادية على الحالة المعيشية التي تشهد حاليًا غلاء في الأسعار مما دفع الوكالة الوطنية في المساهمة بتلك المبادرة لإعالة تلك الفئة، والذي يجعل السيدات يتساءلون حول كيفية التسجيل بالمنحة للاستفادة من الدعم المقدم من قبل الدولة، فيرجى اتباع الخطوات التالية:

بمباشرة البحث عن الوكالة الوطنية آليًا.

آليًا. بتحديد خيار قسم منحة المرأة.

تدوين كافة البيانات الشخصية مثل: الاسم، رقم الهوية الوطنية، محل الإقامة، الولاية.

ثم استكمال عملية التسجيل برفع الملفات المطلوبة.

اضغط على أيقونة تسجيل.

قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

وفي إطار الحديث عن شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الذي تقودنا إلى نقطة أكثر حسمًا حول قيمة تلك المنحة فهذا ما يتم التداول عليه من قبل السيدات لمعرفة كيفية الاستفادة من هذا الدعم المادي الذي يبلغ قيمته 800 دينار.