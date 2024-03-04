انهيار تاريخي! الدولار يهبط 30 جنيهاً في السوق السوداء.. إليك سعره الآن!

خراب كبير لتجار الدولار في السوق السوداء نتيجة القفزة الاقتصادية غير المتوقعة للاقتصاد المصري، وهبوط أسعار الدولار، وذلك نتيجة احتجازهم للدولارات واختلاق الأزمة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، خراب السوق السوداء الدولار يفقد ٣٠ جنيها من أعلى سعر وهذا ثمنه رسميا الآن.

السوق السوداء الدولار يفقد ٣٠ جنيها من سعره

قد وصل سعر الدولار في الأسابيع القليلة الماضية إلى ٧١ جنيه و٧٣ جنيه مصري وكان ذلك هو أعلى سعر وصل إليه.

لتفاجئ الجميع اليوم بعد إعلان سعره الرسمي بعد إغلاق التعاملات في البورصة العالمية ليصل سعره حوالي ٤٠ جنيه و٤١ جنيه مصري.

وكان ذلك الخبر بمثابة صاعقة كبيرة لتجار السوق السوداء الذين كانوا يتوقعون ارتفاع سعر الدولار إلى أرقاما أكبر من ذلك كثيرا.

ويتوقع خبراء الاقتصاد هبوط أسعاره أكثر من ذلك نتيجة الجهود العظيمة التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم توافر الدولارات وحل الأزمة.

الدفعة الثانية تصل إلى البنك المركزي المصري

وقد كان السبب الرئيسي خلف انتعاشة الاقتصاد المصري هو المشروع الكبير الذي سوف يقام في رأس الحكمة المصرية.

وقد صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدفعة الثانية من الدولارات قد وصلت بالفعل إلى البنك المركزي المصري أمس.

مما أدى إلى هبوط سعر الدولار اليوم وفق أخر تعاملات له في البورصة العالمية.

أما الدفعة الأولى والتي تقدر بنحو ٣٥ مليار دولار أمريكي قد وصلت فعليا إلى البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي.

سعر الدولار اليوم