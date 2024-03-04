تفاجئ الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب النسخة غير الأصلية بحذف حساباتهم على التطبيق مما تسبب في ذعر وقلق شديد من بعضهم، لذا ظهر خبراء التكنولوجيا بإدلاء بعض النصائح للحفاظ على حساباتهم، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع خطر كبير! خبير تكنولوجيا معلومات يُحذر مستخدمي واتساب جولد من اختراق بياناتهم بنسبة 100%.

خبير تكنولوجيا معلومات يحذر مستخدمي واتساب جولد

منذ أيام قليلة ظهر تصريحات من الخبير التكنولوجي أحمد طارق عن موضوع اختراقات الهواتف موضحاً أسبابها وهي كما يلي:

وأول أسباب اختراق الهواتف المحمولة هو تحميل التطبيقات البديلة من خلال الدخول إلى روابط تحميل قد تكون مفبركة وتؤدي إلى اختراق نظام التشغيل الخاص بك.

كما ذكر أيضاً أن كافة المستخدمين لواتس آب جولد وقاموا بتحميله من خلال روابط خارجية أنهم مخترقون تماما بنسبة ١٠٠%.

لذا أصدر المسؤولون عن الواتس آب تحذيرات عديدة من تحميل الواتس اب من مصدر آخر خلاف المتجر الرسمي.

وقد تأتي صور الاختراقات من خلال إعلانات وهمية من خلال الإعلان عن وظيفة والتقديم عبر الرابط.

حيث يطلب المخترقون من المتقدمين الدخول إلى الرابط لمعرفة التفاصيل أو للتقديم ويكون ذلك الرابط هو رابط لتهكير واختراق هاتفك.

كذلك أيضاً يحذر خبراء التكنولوجيا من استخدام تطبيقات محددة مثل معرفة شكلك بعد ٥٠ سنة، وغيرها من التطبيقات المماثلة يكون أغلبها روابط تحمل اختراق لهاتفك.

نصائح هامة لعدم التعرض لأي عملية اختراق