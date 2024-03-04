ظهرت؟.. هسة كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

ما زال العديد من المواطنين في العراق، يتساءل بشكل عن موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية التي طال انتظارها من قبل الكثير من الأشخاص المتقدمين، فضلاً عن أن هذه الوجبة تشمل عدد كبير من الأشخاص المتقدمين، وأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت، وحتى يتمكن جميع المتقدمين من معرفة ما إذا تم قبولهم أم لا.

استخراج اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها من أجل استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

وبعدها يُرجى إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

وعليه يتم القيام بتحديد الوجبة التي عليها الدور.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المواطن.

بعد ذلك يتم القيام بالضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

ولكي تشملك الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، لابد من انطباق الشروط التي تتمثل في الأتي:-