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احجز الان.. رابط التسجيل في مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار وأخذ العملة الاجنبية برقم الهوية fcms.cbl.gov.ly
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إتاحة القدرة على حجز 4000 دولار، وبذلك عمل المصرف المركزي على تسهيل عملية الحصول على العملة الصعبة بكل سهولة عن طريق حجم قيمة العملات المراد الحصول عليها، وعلاوة على ذلك فإنه تتاح تلك الخدمة لكل من حاملي الجنسية الليبية، سواء كان تقديم الطلب قد تم من داخل ليبيا أو من خارجها، ولمزيد من التفاصيل حول رابط مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار
رابط مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار
للتسجيل في رابط مصرف ليبيا المركزي لحجز 4000 دولار، يجب اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي من هنا.
- ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، وكتابة البيانات الخاصة بالتسجيل من رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وكلمة المرور.
- بعد ذلك يتم النقر على خانة تسجيل الدخول، ومن ثم إدخال رقم الحساب البنكي.
- يمكن عند ذلك الاستعلام عن موعد نزول القيمة المراد الحصول عليها.
شروط مصرف ليبيا المركزي لحجز 4000 دولار
وضع مصرف ليبيا المركزي عددا من الشروط التي لا بد من أن تتوفر، حتى يمكن أن يتم منح المبلغ إلى الفرد، ويعتبر أبرزها ما يلي:
- يجب ألا تزيد قيمة المبلغ المراد الحصول عليه فوق 4000 دولار.
- يمكن التسجيل للأفراد في موعد محدد، والذي يتراوح ما بين يوم الأحد إلى يوم الأربعاء في تمام الساعة 4 مساءً.
- التأكد من دقة رقم الهاتف الذي تم إدخاله أثناء التسجيل بشكل صحيح حتى يمكن التواصل من خلاله.
- إن يكون هناك سعة مالية محددة داخل كل بنك حتى تسهل عملية توفير العملة.
- التأكد من صحة الرقم البنكي المدخل…