“كسور واصابات “في ضحايا برنامج رامز جلال 2024 ….. رامز قفل اللعبة

يبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن ضحايا برنامج رامز جلال 2024، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وكالعادة اشتهر برنامج رامز جلال بالكثير من المواقف الكوميدية والمثيرة ، والتي قفد تعرض الضحية للكثير من المخاطر وترددت الأنباء خلال الساعات الأخيرة عن وجود اصابات في ضحايا رامز جلال 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور المقبلة…..

ضيوف رامز جلال 2024

حيث يعد برنامج رامز جلال 2024 من أكثر البرامج التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وعلى الرغم من أن البرنامج يتضمن الكثير من المواقف الكوميدية إلا أن الضحايا يتعرضون للكثير من المخاطر قد تصيبهم بكسور خلال التصوير ، وترددت الأنباء عن اصابة أحد من ضحايا الفنان رامز خلال ونقل الضحية إلى المستشفى بعد تعرض الضحية لكسور .

ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان 2024

حيث يسعى الفنان رامز جلال في كل موسم أن يستضيف عدد كبير من نجوم الفن والدراما والرياضة ، ومنهم : مي عمر مع نجلاء بدر، محمد الشرنوبي مع سارة الطباخ، حسن شاكوش مع طليقته ريم طارق، نسرين أمين ويسرا اللوزي، هدى المفتي وأحمد مالك، سمية الخشاب وأيتن عامر، مها أحمد وفادي خفاجة، حمدي الميرغني ومراته، كهربا مع عبد الله السعيد، إمام عاشور مع أحمد حسام ميدو، ونش وعبد المنعم وغيرهم من نجوم الفن من شتى أنحاء العالم…

وخلال الساعات الأخيرة نشر “هاني عزب” مقطع ريلز على حسابه الشخصي على موفع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” والذي كشف من خلاله عن فكرة البرنامج هذا العام، والذي تم تصويره داخل “مشرحة” تحتوي عل عدد كبير من الجثث الوهمية إلا أنها مصنوعة بـ احترافية شديدة وهذا ما سوف يتسبب في ارعاب ضيوف رامز خلال تصوير الحلقات.