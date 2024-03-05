“من هٌـنا” الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 الفئات المستحقة + أهم خدمات ومزايا الكارت

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، تكثر الأحاديث حول الخدمات المدعمة بشكل يومي فيما بينها الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، نظراً للإسهامات التي تقدمها تلك الخدمة على حياة المستفيدين بطريقة أكثر فعالية وإيجابية، والجدير بالذكر أن كارت الخدمات المتكاملة يتضمن أحد الخدمات الأساسية المختصة بذوي الإعاقة لتوفير حياة راغدة وخدمات على أعلى مستوى نتيجة لكثرة مزايا تلك الخدمة المعلن عنها.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

طرحت وزارة التضامن الاجتماعية المصرية رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، والتي تتمثل في مجموعة بسيطة من الخطوات التي يمكن اتباعها على النحو الآتي:-

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

. انقر على خدمة إستعلام طلبات.

بعد ذلك بتحديد خانة الاستعلام عن أخر طلب.

تعبئة نموذج البيانات مثل: الرقم القومي.

انقر على أيقونة بحث.

الفئات المستحقة للاستفادة بكارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعية مجموعة من الفئات التي يمكنها الاستفادة من تلك المنحة التي توفر مجموعة من الخدمات المتكاملة من الناحية الصحية والمعيشية والاجتماعية والتعليمية والمواصلات لحاملي الكارت، ولا يقتصر على ذلك فحسب بل يجعلهم أكثر تفاعلًا ومشاركة في المجتمع، وتأتي تلك الفئات في:-

ذوي الإعاقة البصرية.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

ذوي الإعاقة الذهنية.

ذوي الإعاقة الجسدية.

قصار القامة ( الأقزام).

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024

يتناول المواطنين بالبحث بكثرة عن مزايا كارت الخدمات المتكاملة المقدم من قِبل الحكومة المصرية للمواطنين أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الاعاقات، والذي طرحته الوزارة حيال إطلاقها تلك الخدمة حيث تتمثل مزايا كارت الخدمات ما يلي: