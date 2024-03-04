رابط التسجيل في التجنيد الإجباري المغرب 2024 والشروط المطلوبة

تم فتح باب التسجيل في التجنيد الإجباري المغرب 2024، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية المغربية، ولتسهيل على المواطنين عملية التقديم تم توفير رابط من خلاله يتم التسجيل إلكترونيًا، وتعمل الوزارة تبعًا لبعض القوانين والمعايير عند اختيار أسماء الأشخاص المدعوين لإدخال بياناتهم في استمارة الإحصاء بغرض أداء الخدمة العسكرية.

موعد التقديم على التجنيد الإجباري المغرب 2024

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن موعد بدء وانتهاء التقديم في التجنيد الإجباري، حيث تم استقبال طلبات التقديم بداية من يوم الجمعة 1 مارس 2024 وحتى يوم الأثنين الموافق 29 أبريل 2024، وذلك عبر الرابط الذي وفرته.

التسجيل في التجنيد الإجباري المغرب 2024

أعلنت وزارة الخارجية عن رابط التسجيل في التجنيد الإجباري، كما أوضحت الخطوات التي يجب القيام بها ليتم التسجيل بشكل صحيح، وهي تمثلت فيما يلي:

الولوج لموقع التجنيد الرسمي.

من الواجهة الرئيسية، اضغط على استمارة الإحصاء.

كتابة كافة بيانات المتقدم المطلوبة، سواء كان مدعوم للخدمة العسكرية سابقًا أو يرغب في التطوع للخدمة.

إرفاق جميع الأوراق اللازمة للتسجيل.

الضغط على ” تقديم الطلب”.

شروط التقديم في التجنيد الإجباري المغرب 2024

تريد الوزارة أشخاص ذو مواصفات معينة دقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة منهم، ولذلك قامت بتحديد بعض الشروط وبالتالي تحصر عدد المتقدمين، ويمكن لمن توفرت به الشروط التالية فقط التقديم في التجنيد الإجباري:

أن تكون جنسية المتقدم مغربية.

إقامة المتقدم في المغرب إقامة دائمة، وبشكل خاص آخر ثلاثة أشهر.

تراوح عمر المتقدم من 19 عام إلى 25 عام.

حصول المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.

تمتع المتقدم بلياقة بدنية وصحية، وعدم معاناته من أي مرض مزمن.

إتاحة التجنيد فقط للذكور.

فوائد التجنيد الإجباري المغربي