رابط وخطوات تقديم اعتراض على نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان 2024

بعد إعلان نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان عن الفصل الدراسي الحالي، وتم الإعلان عن النتائج في نهاية شهر شباط الماضي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العمانية، ويتمكن كافة الطلاب الراغبين لتقديم اعتراضات الامتحانات بشكل سهل وبسيط ولكن بعدة شروط تم اعتمادها رسميًا من الوزارة وسوف نوفرها إليكم الآن بالتفاصيل.

شروط تقديم اعتراض الدبلوم العام في عمان

ولكل الراغبين في تقديم اعتراض على نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان فنقدم إليكم شروط تقديم الاعتراض على نتائج الدبلوم العام في سلطنة عُمان لعام 2024 والتي تشمل ما يلي:

أولا يُشترط أن يكون الطالب المعترض قد اختار ثلاث مواد دراسية فقط لتقديم الاعتراض عليها، دون تجاوز ذلك. ثانيًا لا يُسمح للطالب أو ولي أمره برؤية أوراق الاختبار لأي مادة يتم اعتراض على نتيجتها. ثالثًا يجب تقديم طلب الاعتراض خلال الأسبوع الأول بعد إعلان النتائج الامتحانية.

رابط تقديم اعتراض نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان

ومن أجل تقديم اعتراض على نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان لعام 2024، يمكنك الوصول إلى الرابط الإلكتروني المخصص certificate.moe.gov.om، حيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور تقديم طلبات التظلم في حال شكوك بخصوص عملية التصحيح أو جمع العلامات، ولتوجيه طلب التظلم، يمكن اتباع الخطوات التالية: