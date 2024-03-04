لو معاك مؤهل متوسط أو عالي بشري سارة.. الإعلان عن وظائف شركة البترول بمرتبات تبدأ من 9000 جنيه .. ” شغل الروقان وصل “

وظائف شركة البترول ، تعتبر فرص العمل في شركات البترول واحدة من أكثر الوظائف انتشارًا واحترامًا في سوق العمل، تقدم هذه الشركات مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية في مجالات مثل الهندسة وغيرها، وتوفر بيئة عمل ديناميكية وفرصًا لتطوير مهارات وخبرات الموظفين، يعتبر العمل في شركات البترول من الأعمال الرئيسية التي تضمن دخلاً ماليًا جيدًا، مع الحوافز المستمرة والامتيازات التي يتلقاها العاملون في هذه الشركات عبر مختلف القطاعات.

شروط التقديم على وظائف شركات البترول

حددت شركات البترول مجموعة من المعايير للتأهيل للوظائف، حيث يجب على المتقدم أن يتمتع بقدرة على الالتزام بالوقت وحاصل على الخبرة اللازمة في الميدان الوظيفي والتخصصي، كما يشترط الحصول على شهادة معافاة من الخدمة العسكرية أو إكمالها بشكل نهائي، بالإضافة إلى قدرته على العمل تحت ضغط.

الاوراق المطلوبة للتعيين في شركات البترول

أصدرت شركات البترول قائمة بالوثائق اللازمة لتقديم طلب للتوظيف في إحدى وظائفها.

يلزم المتقدم تقديم وثائق هوية شخصية.

مثل نسخة من بطاقة الرقم القومي.

بالإضافة إلى تقديم صورة أصلية من شهادة الميلاد.

ويُفضل أن يكون للمتقدم مؤهل دراسي.

ويتوجب عليه تقديم وثيقة تثبت ذلك.

التخصصات المطلوبة فى وظائف شركات البترول

أطلقت شركات البترول إعلانًا يتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف فيها، حيث تتنوع هذه التخصصات بين وظائف إدارية في مجال علاقات العمل، ووظائف هندسية في مجال الكهرباء، وفرص لمحامين، بالإضافة إلى فرص عمل في مجال البوفيه وفي قسم الطب والمحاسبة، تشمل أيضًا وظائف مشرفين في مجال الأمن وشركات التغذية، وقسم الطوارئ، بالإضافة إلى فرص للسائقين وقسم التمريض والإسعافات الأولية، يتيح الإعلان أيضًا فرص عمل في مجالات إدارية أخرى وتخصص هندسة ميكانيكا، إضافة إلى قسم الإسعافات الأولية ووظائف للحام.