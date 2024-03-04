4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين قبل رمضان مفاجآت بالجملة من وزارة التموين “روح الجمعية عشان تاخد !!”

دعت النائبة فاطمة سليم الحكومة ممثلة في وزارة التموين بزيادة كمية السكر لتصبح 4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين، حيث يزداد الاستهلاك على السكر خلال شهر رمضان، وأكدت على المطالبة بهذه الزيادة للحد من أزمة السكر، والتقليل من الزحام أمام معارض أهلا رمضان، التي تشهد ازدحاماً شديداً بسبب إستمرار أزمة السكر، لأن المواطنين لا يجدون السكر إلا بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 جنيه، وذلك يتم في الخفاء استغلالا من التجار لهذه الأزمة.

4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين

قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين، بالإعلان في شهر ديسمبر الماضي عن توافر عبوات من السكر الحر لأصحاب البطاقات التموينية، بحيث يتم صرف كيلو سكر بسعر 27 جنيه للبطاقة التي تضم 3 أفراد، ويسمح بصرف 2 كيلو سكر للبطاقة التي تضم 4 أفراد، ولكن حاجة المواطنين للسكر في شهر رمضان جعلت الأزمة تتزايد وتتضاعف، ولذلك تمت المطالبة من النائبة فاطمة سليم بزيادة كمية السكر المصروف على البطاقات التموينية لشهر مارس، ليصل إلى 4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين، وذلك من أجل حل هذه الأزمة.

تراجع أسعار السكر في الأسواق

من المفترض أن من مصلحة التجار أن تكون أسعار السلع منخفضة، حتى يتم زيادة الطلب عليها، ومنها يأمل الجميع أن تنخفض أسعار السكر، حيث أكد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن أزمة السكر ستنتهي قريبا في الأسواق، ليسجل السكر سعر 10 جنيهات مرة أخرى، وذلك بالتزامن مع تراجع الدولار في السوق السوداء، لافتاً أن السكر الحر متوفر الآن في منافذ المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ أهلا رمضان بسعر 27 جنيه للكيلو، كما توفره الحكومة على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو الواحد. ومنها تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة بشأن أزمة السكر، وقامت بمطالبة الحكومة بزيادة كمية السكر على البطاقة لتصبح 4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين، وذلك من أجل حماية المواطنين من إستغلال التجار لهم.

حقيقة زيادة التموين 100 جنيه

أكدت وزارة التموين أن الأنباء التي تم تداولها عن زيادة الدعم على التموين 100 جنيه بمناسبة دخول شهر رمضان، لا حقيقية لها حتى وقتنا هذا، لافتاً إلى أن الحكومة تقوم بتوفير الدعم إلى ما يقارب من 64 مليون مواطن، ولن تقوم الوزارة بالإعلان عن زيادة إلا بعد تحديد موازنة الدولة تسمح بذلك أم لا.